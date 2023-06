https://ria.ru/20230627/nravstvennost-1880616189.html

Профессор призвала пересмотреть приоритеты в обучении детей

Профессор призвала пересмотреть приоритеты в обучении детей - РИА Новости, 27.06.2023

Профессор призвала пересмотреть приоритеты в обучении детей

Учить детей с раннего возраста нравственности и гуманному обращению с животными, которые чувствуют боль и у которых может быть сознание, важнее, чем падежам, и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:09

2023-06-27T06:09

2023-06-27T06:09

индия

земля

общество

татьяна черниговская

санкт-петербургский государственный университет

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156109/30/1561093054_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_aaa129ba3733ac0fd165eb775beea391.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Учить детей с раннего возраста нравственности и гуманному обращению с животными, которые чувствуют боль и у которых может быть сознание, важнее, чем падежам, и сегодня встают серьезные вопросы, когда взрослые гусей откармливают на фуа-гра, а живых раков бросают в кипяток, рассказала в интервью РИА Новости глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская. Недавно Черниговская посетила Первую международную конференцию "Сознание животных", которая прошла в Дхарамсале (Индия) по инициативе Далай-ламы XIV. Буддийский духовный лидер считает, что все живые существа, включая насекомых, обладают сознанием, но отличным от человеческого. Он многие десятилетия изучает достижения современной науки, развивает сотрудничество с ее выдающимися представителями и уделяет особое внимание роли образования в установлении мира и гармонии на Земле. "Мы должны обращать внимание на то, что не только мы страдаем. И не множить страдания без необходимости. Причем такого рода вещам нужно учить детей с раннего возраста. Ребенок должен знать, что если он отрывает крыло у бабочки, ей больно, и этого делать нельзя", - сказала Черниговская. По ее словам, "взрослые появляются из детей" - и воспитывать их нужно так, чтобы у ребенка даже мысли не было о том, что можно иначе себя вести, чем нравственным образом. "Ничего ни у кого не воруй: не потому что тебя поймают и накажут, а потому что это очень стыдно. Выпил сок – выброси в урну упаковку. Не вздумай мучить кошку: давай я тебе самому на ногу наступлю – посмотришь, каково это кошке. Маленькие дети сами этого знать не могут, им надо все объяснять, причем понятным для каждого возраста образом", - пояснила собеседница агентства. Соответствующие образовательные программы, считает Черниговская, должны разрабатывать педагоги и другие профессионалы. "Не придумывать сто пятую версию того, как научить детей падежам, а думать, как научить жизни и достойному поведению. Падежи - это в сто раз менее важно, чем то, о чем мы сейчас говорим", - уверена нейропсихолог. Она отметила, что "сегодня встают очень серьезные вопросы в области обращения с животными, когда гусей и уток специально откармливают на фуа-гра, а живых раков бросают в кипяток". Этические комиссии, сообщила Черниговская, следят за тем, чтобы не проводилось медицинских, научных опытов над животными без наркоза, но она сомневается, что анестезию будут давать, например, червям. "Я даже студентам говорю и "угрызаюсь" таким образом: на корову смотришь где-нибудь в Швейцарских Альпах или на прекрасных наших пастбищах - какая у нее прекрасная шерсть, выразительные глаза, красивые длинные ресницы! Нагляделся - а потом идешь в ресторан и заказываешь: "Мне, пожалуйста, well done стейк!". Значит, так: либо ресницы, либо well done", - сказала Черниговская. По ее словам, если говорить честно, то "надо прекращать есть не только говядину, баранину, козлятину и курятину, но и все остальное". "Даже если на сцену выйдут азиаты, которые скажут: будем есть маринованных или сушеных тараканов, - то и это не поможет, потому что у них тоже найдутся признаки сознания. А некоторые исследователи, как мы видели, ищут их и у растений. И что мы будем делать? Чем питаться?" - отметила она. В ответ на вопрос, не пора ли человеку в корне менять отношение к потреблению окружающего мира, собеседница агентства не исключила, что "проблема сама исчезнет". "Будет искусственный интеллект, например, GPT 18, - и вопрос с поеданием коров решится сам собой, потому что не будет тех, кто будет поедать коров. Искусственный интеллект найдет для себя источники энергии", - предположила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879901146.html

https://ria.ru/20230626/nalogi-1880421683.html

индия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, земля, общество, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)