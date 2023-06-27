https://ria.ru/20230627/nalog-1880684504.html

ЛДПР предложила отменить подоходный налог для части россиян

ЛДПР предложила отменить подоходный налог для части россиян - РИА Новости, 27.06.2023

ЛДПР предложила отменить подоходный налог для части россиян

ЛДПР направила инициативу об отмене подоходного налога с людей, чья зарплата ниже 30 тысяч рублей, на заключение в правительство, сообщил лидер ЛДПР Леонид... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:53

2023-06-27T12:53

2023-06-27T14:15

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

экономика

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ЛДПР направила инициативу об отмене подоходного налога с людей, чья зарплата ниже 30 тысяч рублей, на заключение в правительство, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале. "ЛДПР предлагает не взимать подоходный налог с людей, чья зарплата ниже 30 тысяч рублей. Сегодня моя инициатива была направлена на заключение в правительство. <...> Эта инициатива одна из программных. Мы предлагаем последовательные шаги по достижению цели кратного увеличения населения России", — говорится в публикации.По словам политика, государство, перед которым "стоит важнейшая задача народосбережения", обязано ликвидировать бедность."Мы должны работать на решение этой задачи. Это приоритет, обозначенный президентом. Экономика России, несмотря на колоссальное санкционное давление, развивается. Это дает возможность для реализации таких особо значимых социальных инициатив", — добавил Слуцкий.Как отметил руководитель партии, во многих регионах люди работают за небольшие деньги, "особенно молодежь, только начинающая свой трудовой путь", и 30 тысяч рублей — это средства, на которые нужно питаться, а часто и арендовать жилье. Созданию семей такой размер дохода не способствует, заметил Слуцкий.

https://ria.ru/20230626/nalogi-1880549795.html

россия

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Влада Копылова

россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, экономика