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Участникам операции по спасению детей в колумбийских джунглях дали медали - РИА Новости, 27.06.2023
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00:25 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/nagrazhdenie-1880603397.html
Участникам операции по спасению детей в колумбийских джунглях дали медали
Участникам операции по спасению детей в колумбийских джунглях дали медали - РИА Новости, 27.06.2023
Участникам операции по спасению детей в колумбийских джунглях дали медали
Колумбийский лидер Густаво Петро на церемонии в Боготе вручил 86 медалей за спасение четырех детей, потерявшихся в сельв, влажных экваториальных лесах Южной... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:25
2023-06-27T00:25
колумбия
богота
южная америка
густаво петро
в мире
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро на церемонии в Боготе вручил 86 медалей за спасение четырех детей, потерявшихся в сельв, влажных экваториальных лесах Южной Америки, после авиакатастрофы, военнослужащим, представителям коренных народов, а также служебной собаке. "Мы смогли подать пример, объединив усилия национальных институтов - национальных, региональных, гражданских и военных сил - с духовностью коренных народов, их собственных знаниях о сельве, мы смогли добиться успеха", - заявил политик в ходе церемонии, которую транслировала в социальных сетях его администрация. Четверо детей из семьи коренных народов в возрасте от одного до 13 лет, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни в сельве, были найдены живыми 9 июня. В разгар поисков в этом районе потерялся служебный пес Уилсон. Он обнаружил ряд важных предметов, которые помогли найти потерпевших, и, как выяснилось позднее, провел с детьми несколько дней перед тем, как их нашли. Поиски пса продолжались еще две недели, прежде чем военнослужащие признали, что вряд ли смогут этого сделать. Одна из 86 врученных президентом на церемонии медалей досталась его матери, овчарке Духии.
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колумбия, богота, южная америка, густаво петро, в мире
Колумбия, Богота, Южная Америка, Густаво Петро, В мире
Участникам операции по спасению детей в колумбийских джунглях дали медали

Президент Колумбии Петро наградил участников операции по спасению детей в джунглях

© Фото : Twitter @petrogustavoВ Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206
В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Twitter @petrogustavo
В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро на церемонии в Боготе вручил 86 медалей за спасение четырех детей, потерявшихся в сельв, влажных экваториальных лесах Южной Америки, после авиакатастрофы, военнослужащим, представителям коренных народов, а также служебной собаке.
«
"Мы смогли подать пример, объединив усилия национальных институтов - национальных, региональных, гражданских и военных сил - с духовностью коренных народов, их собственных знаниях о сельве, мы смогли добиться успеха", - заявил политик в ходе церемонии, которую транслировала в социальных сетях его администрация.
Четверо детей из семьи коренных народов в возрасте от одного до 13 лет, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни в сельве, были найдены живыми 9 июня.
В разгар поисков в этом районе потерялся служебный пес Уилсон. Он обнаружил ряд важных предметов, которые помогли найти потерпевших, и, как выяснилось позднее, провел с детьми несколько дней перед тем, как их нашли. Поиски пса продолжались еще две недели, прежде чем военнослужащие признали, что вряд ли смогут этого сделать. Одна из 86 врученных президентом на церемонии медалей досталась его матери, овчарке Духии.
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КолумбияБоготаЮжная АмерикаГуставо ПетроВ мире
 
 
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