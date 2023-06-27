https://ria.ru/20230627/nagrada-1880739875.html

Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 27.06.2023

Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого замгендиректора ВГТРК журналиста Андрея Кондрашова,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:20

2023-06-27T16:20

2023-06-27T16:20

общество

россия

андрей кондрашов

вгтрк

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого замгендиректора ВГТРК журналиста Андрея Кондрашова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Кондрашова Андрея Олеговича - первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878781756.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, андрей кондрашов, вгтрк, владимир путин