https://ria.ru/20230627/nagrada-1880739875.html
Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 27.06.2023
Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого замгендиректора ВГТРК журналиста Андрея Кондрашова,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:20
2023-06-27T16:20
2023-06-27T16:20
общество
россия
андрей кондрашов
вгтрк
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого замгендиректора ВГТРК журналиста Андрея Кондрашова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Кондрашова Андрея Олеговича - первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878781756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей кондрашов, вгтрк, владимир путин
Общество, Россия, Андрей Кондрашов, ВГТРК, Владимир Путин
Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил журналиста Кондрашова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени