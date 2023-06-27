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Сбербанк как концессионер будет строить набережную Амура в Хабаровске - РИА Новости, 27.06.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
08:08 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/naberezhnaya-1880623068.html
Сбербанк как концессионер будет строить набережную Амура в Хабаровске
Сбербанк как концессионер будет строить набережную Амура в Хабаровске - РИА Новости, 27.06.2023
Сбербанк как концессионер будет строить набережную Амура в Хабаровске
Сбербанк будет участвовать в строительстве объединенной набережной вдоль реки Амур в Хабаровске в качестве концессионера, сообщил губернатор Хабаровского края... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:08
2023-06-27T08:08
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
сбербанк россии
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Сбербанк будет участвовать в строительстве объединенной набережной вдоль реки Амур в Хабаровске в качестве концессионера, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк" Андреем Черкашиным. Обсудили развитие жилищного строительства и реализацию крупных инвестиционных проектов в социальной сфере. "Руководство дальневосточного филиала выразило готовность подключиться к реализации масштабного и во многом амбициозного проекта – возведению объединенной набережной в Хабаровске – в качестве концессионера. Поручил зампреду по вопросам строительства Кериму Сунгурову совместно с представителями банка подготовить необходимый пакет документов для подписания концессионного соглашения", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что в регионе наращиваются объемы вводимого жилья. В этом году будет обеспечен ввод порядка 400 тысяч квадратных метров. На Петербургском международном экономическом форуме в июне были подписаны соглашения о сотрудничестве с двумя крупными девелоперами – DARS и Unikey. На рынке строительства в крае также присутствует федеральная компания ПИК. "А это значит, что нам понадобятся серьезные финансовые инструменты, необходимые как застройщикам, так и потенциальным покупателям... Финансисты подтверждают, что жители края стали больше вкладываться в жилье: фиксируется серьезный рост спроса на ипотечные продукты. Если за весь 2022 год банк профинансировал 10,86 миллиарда рублей, то в 2023-м этот показатель достигнут фактически за первое полугодие", - пояснил Дегтярев. По его словам, у жителей края также очень востребована "Дальневосточная ипотека" (за январь-май выдано на 30% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года), активно развивается рынок ИЖС (объемы оформленных ипотек на частные домовладения увеличились вдвое). Как ранее информировало правительство региона, уже начаты работы по проектированию самой протяженной речной набережной на Дальнем Востоке, они должны быть завершены до конца года. Объект включен в мастер-план Хабаровска. Составной частью станет пешеходный мост, связывающий центральную часть с дамбой Амурского затона. На пешеходном маршруте более 9 километров будут расположены объекты культуры, спорта, отдыха и досуга. Набережную обустроят смотровыми площадками, велодорожками, малыми архитектурными формами и другим. По предварительным оценкам, поток посетителей этой территории может составить более в 1 миллиона человек в год. Нна встрече стороны обсудили перспективы создания инновационной образовательной среды и подготовки IT-специалистов "Школа 21", обучающие процессы которого в дальнейшем можно было бы интегрировать в деятельность межвузовского кампуса. Поэтому еще одно поручение губернатора главе строительного блока – оказать содействие банку в поиске подходящей площадки под реализацию проекта.
https://ria.ru/20230620/premii-1879267193.html
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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, сбербанк россии
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровск, Хабаровский край, Сбербанк России

Сбербанк как концессионер будет строить набережную Амура в Хабаровске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сбербанк. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Сбербанк будет участвовать в строительстве объединенной набережной вдоль реки Амур в Хабаровске в качестве концессионера, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Глава региона провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк" Андреем Черкашиным. Обсудили развитие жилищного строительства и реализацию крупных инвестиционных проектов в социальной сфере.
"Руководство дальневосточного филиала выразило готовность подключиться к реализации масштабного и во многом амбициозного проекта – возведению объединенной набережной в Хабаровске – в качестве концессионера. Поручил зампреду по вопросам строительства Кериму Сунгурову совместно с представителями банка подготовить необходимый пакет документов для подписания концессионного соглашения", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что в регионе наращиваются объемы вводимого жилья. В этом году будет обеспечен ввод порядка 400 тысяч квадратных метров. На Петербургском международном экономическом форуме в июне были подписаны соглашения о сотрудничестве с двумя крупными девелоперами – DARS и Unikey. На рынке строительства в крае также присутствует федеральная компания ПИК.
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"А это значит, что нам понадобятся серьезные финансовые инструменты, необходимые как застройщикам, так и потенциальным покупателям... Финансисты подтверждают, что жители края стали больше вкладываться в жилье: фиксируется серьезный рост спроса на ипотечные продукты. Если за весь 2022 год банк профинансировал 10,86 миллиарда рублей, то в 2023-м этот показатель достигнут фактически за первое полугодие", - пояснил Дегтярев.
По его словам, у жителей края также очень востребована "Дальневосточная ипотека" (за январь-май выдано на 30% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года), активно развивается рынок ИЖС (объемы оформленных ипотек на частные домовладения увеличились вдвое).
Как ранее информировало правительство региона, уже начаты работы по проектированию самой протяженной речной набережной на Дальнем Востоке, они должны быть завершены до конца года. Объект включен в мастер-план Хабаровска. Составной частью станет пешеходный мост, связывающий центральную часть с дамбой Амурского затона. На пешеходном маршруте более 9 километров будут расположены объекты культуры, спорта, отдыха и досуга. Набережную обустроят смотровыми площадками, велодорожками, малыми архитектурными формами и другим. По предварительным оценкам, поток посетителей этой территории может составить более в 1 миллиона человек в год.
Нна встрече стороны обсудили перспективы создания инновационной образовательной среды и подготовки IT-специалистов "Школа 21", обучающие процессы которого в дальнейшем можно было бы интегрировать в деятельность межвузовского кампуса. Поэтому еще одно поручение губернатора главе строительного блока – оказать содействие банку в поиске подходящей площадки под реализацию проекта.
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Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайСбербанк России
 
 
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