https://ria.ru/20230627/myatezhniki-1880690592.html

Путин заявил, что люди, армия и народ не были с мятежниками

Путин заявил, что люди, армия и народ не были с мятежниками - РИА Новости, 27.06.2023

Путин заявил, что люди, армия и народ не были с мятежниками

Президент России Владимир Путин заявил, что люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия и народ не с ними. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:18

2023-06-27T13:18

2023-06-27T13:33

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия и народ не с ними."Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения", - сказал Путин, выступая на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.ФСБ 27 июня сообщила, что при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено.

https://ria.ru/20230627/rossiya-1880670367.html

белоруссия

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

попытка вооруженного мятежа, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), белоруссия, россия, ростов-на-дону