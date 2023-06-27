https://ria.ru/20230627/myatezh-1880691527.html
Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих
Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих - РИА Новости, 27.06.2023
Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих
Решимость и мужество военнослужащих, как и консолидация российского общества, сыграли решающую роль в подавлении вооруженного мятежа, заявил президент России... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:20
2023-06-27T13:20
2023-06-27T13:34
безопасность
владимир путин
белоруссия
россия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решимость и мужество военнослужащих, как и консолидация российского общества, сыграли решающую роль в подавлении вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин."Ваши решимость и мужество, также как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки", - сказал Путин во время обращения к силовикам, подавлявшим вооруженный мятеж.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html
https://ria.ru/20230627/putin-1880690333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, владимир путин, белоруссия, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих
Путин: решимость и мужество военных сыграли решающую роль в подавлении мятежа