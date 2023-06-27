https://ria.ru/20230627/myatezh-1880691527.html

Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих

Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих - РИА Новости, 27.06.2023

Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих

Решимость и мужество военнослужащих, как и консолидация российского общества, сыграли решающую роль в подавлении вооруженного мятежа, заявил президент России... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:20

2023-06-27T13:20

2023-06-27T13:34

безопасность

владимир путин

белоруссия

россия

ростов-на-дону

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решимость и мужество военнослужащих, как и консолидация российского общества, сыграли решающую роль в подавлении вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин."Ваши решимость и мужество, также как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки", - сказал Путин во время обращения к силовикам, подавлявшим вооруженный мятеж.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html

https://ria.ru/20230627/putin-1880690333.html

белоруссия

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, белоруссия, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа