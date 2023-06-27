Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа
Песков: обещания, данные для избежания худшего развития событий с мятежом, выполняются
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Еще раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что президент России Владимир Путин всегда держит свое слово, касается это международных дел или внутренних. "Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно", - подчеркнул Песков.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.