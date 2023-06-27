Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 27.06.2023 (обновлено: 14:02 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/myatezh-1880683539.html
Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа
Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа
Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:50
2023-06-27T14:02
в мире
россия
белоруссия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Еще раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент России Владимир Путин всегда держит свое слово, касается это международных дел или внутренних. "Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно", - подчеркнул Песков. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/politika-1880682888.html
https://ria.ru/20230627/putin-1880681881.html
россия
белоруссия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Песков: обещания, данные для избежания худшего развития событий с мятежом, выполняются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Еще раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Песков заявил о консолидации общества и политики
Вчера, 12:47
Он отметил, что президент России Владимир Путин всегда держит свое слово, касается это международных дел или внутренних. "Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно", - подчеркнул Песков.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Подготовка к выступлению на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Вчера, 12:42
 
В миреРоссияБелоруссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала