https://ria.ru/20230627/myatezh-1880683539.html

Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:50

2023-06-27T12:50

2023-06-27T14:02

в мире

россия

белоруссия

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Еще раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент России Владимир Путин всегда держит свое слово, касается это международных дел или внутренних. "Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно", - подчеркнул Песков. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/politika-1880682888.html

https://ria.ru/20230627/putin-1880681881.html

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белоруссия

ростов-на-дону

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа