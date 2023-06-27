https://ria.ru/20230627/moskva-1880679278.html
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом - РИА Новости, 27.06.2023
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом
В первые дни лета, с 1 по 12 июня, загрузка столичных отелей составила 82,3 процента, больше всего бронируют категории "три и четыре звезды", сообщила заммэра... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:33
2023-06-27T14:33
2023-06-27T14:59
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
наталья сергунина
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456398_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_b843e0500ebd81f0e1b478bdcca30924.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В первые дни лета, с 1 по 12 июня, загрузка столичных отелей составила 82,3 процента, больше всего бронируют категории "три и четыре звезды", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Эти показатели на 12,5 процента больше, чем за аналогичный период минувшего года", – сказала она. По словам Сергуниной, больше всего постояльцев московские отели приняли в День защиты детей и 6–8 июня. Загрузка в эти дни превысила 83 и 92 процента соответственно.
https://ria.ru/20230627/turizm-1880559427.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456398_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_6260dcfff4607ce710e3d05a9104f75a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, наталья сергунина, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Наталья Сергунина, Отели
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом
Власти: загрузка отелей Москвы в первые дни лета превысила 80 процентов