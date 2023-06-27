https://ria.ru/20230627/moskva-1880679278.html

Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом

Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом - РИА Новости, 27.06.2023

Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом

В первые дни лета, с 1 по 12 июня, загрузка столичных отелей составила 82,3 процента, больше всего бронируют категории "три и четыре звезды", сообщила заммэра... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:33

2023-06-27T14:33

2023-06-27T14:59

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В первые дни лета, с 1 по 12 июня, загрузка столичных отелей составила 82,3 процента, больше всего бронируют категории "три и четыре звезды", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Эти показатели на 12,5 процента больше, чем за аналогичный период минувшего года", – сказала она. По словам Сергуниной, больше всего постояльцев московские отели приняли в День защиты детей и 6–8 июня. Загрузка в эти дни превысила 83 и 92 процента соответственно.

https://ria.ru/20230627/turizm-1880559427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, наталья сергунина, отели