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Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом - РИА Новости, 27.06.2023
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Туризм
 
14:33 27.06.2023 (обновлено: 14:59 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/moskva-1880679278.html
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом - РИА Новости, 27.06.2023
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом
В первые дни лета, с 1 по 12 июня, загрузка столичных отелей составила 82,3 процента, больше всего бронируют категории "три и четыре звезды", сообщила заммэра... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:33
2023-06-27T14:59
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наталья сергунина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В первые дни лета, с 1 по 12 июня, загрузка столичных отелей составила 82,3 процента, больше всего бронируют категории "три и четыре звезды", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Эти показатели на 12,5 процента больше, чем за аналогичный период минувшего года", – сказала она. По словам Сергуниной, больше всего постояльцев московские отели приняли в День защиты детей и 6–8 июня. Загрузка в эти дни превысила 83 и 92 процента соответственно.
https://ria.ru/20230627/turizm-1880559427.html
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новости - туризм, туризм, туристы, наталья сергунина, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Наталья Сергунина, Отели
Власти Москвы сообщили, какие отели в столице пользуются спросом

Власти: загрузка отелей Москвы в первые дни лета превысила 80 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В первые дни лета, с 1 по 12 июня, загрузка столичных отелей составила 82,3 процента, больше всего бронируют категории "три и четыре звезды", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Эти показатели на 12,5 процента больше, чем за аналогичный период минувшего года", – сказала она.
По словам Сергуниной, больше всего постояльцев московские отели приняли в День защиты детей и 6–8 июня. Загрузка в эти дни превысила 83 и 92 процента соответственно.
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