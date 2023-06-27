https://ria.ru/20230627/moskva-1880628195.html
В Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование
В Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование - РИА Новости, 27.06.2023
В Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование
Прием заявок на получение грантов на патентование продлен в Москве, мерой поддержки воспользовались уже более 150 компаний, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:20
2023-06-27T09:20
2023-06-27T09:20
экономика
москва
россия
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прием заявок на получение грантов на патентование продлен в Москве, мерой поддержки воспользовались уже более 150 компаний, сообщается на сайте мэра столицы. "Прием заявок на получение грантов на патентование в России и за рубежом продлили до 1 августа. Претендовать на них могут участники Московского инновационного кластера. Заявки принимают на платформе i.moscow. Размер гранта составляет 75 тысяч рублей за один патент, полученный в России не ранее чем за 12 месяцев до дня подачи заявки. Сумма покрывает не только уплату госпошлины, но и творческий труд авторов изобретения и сопутствующие расходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании могут компенсировать до 70% расходов, связанных с патентованием за рубежом. Максимальный размер этой меры поддержки - два миллиона рублей (расходы на получение зарубежного патента в семь и более раз превышают российские). Каждая компания может подать неограниченное количество заявок. "Патентная активность в Москве показывает хороший рост. Расходы на патентование компенсировали уже более 150 столичных компаний. Мы решили продлить срок действия программы, чтобы каждый, кто еще не успел воспользоваться этой мерой поддержки, смог ее получить", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
https://ria.ru/20230617/skolkovo-1878885282.html
https://ria.ru/20230614/grant-1878154521.html
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РИА Новости
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экономика, москва, россия, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Экономика, Москва, Россия, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
В Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование
В Москве до 1 августа продлили прием заявок на получение грантов на патентование