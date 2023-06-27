ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги
ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги для транзита с Украины
Железнодорожные пути. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссии 43 млн. евро для восстановления 128 км железнодорожных путей, по которым будет осуществляться транзит грузов из Украины в страны Евросоюза, заявила во вторник министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.
Весной глава Миссии ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил в интервью местным СМИ о планах по восстановлению внутренних железнодорожных путей в Молдавии, проходящих от границы с Румынией до границы с Украиной. Речь идет о железнодорожном коридоре Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены- Кишинев - Каинары, протяженностью порядка 400 километров.
"Да, подтверждаю, что мы скоро получим от наших партнеров - ЕБРР и Еврокомиссии - 43 миллиона евро на восстановление 128 километров железной дороги, по которой будет обеспечен транзит грузов из Украины в Евросоюз. Из общей суммы 23 млн евро - это кредит, а 20 миллионов евро грант. Деньги будут направлены на закупку материалов. Нам необходимо модернизировать наши железные дороги до перехода на европейскую колею, чтобы увеличить скорость, обеспечить безопасность перевозок и более широкое использование железнодорожного транспорта", - сказала Дабижа в эфире общественного радио "Молдова-1".
Администрация морских портов Украины в декабре сообщала, что согласно фактическим данным предприятия, за 11 месяцев 2022 года украинскими портами Измаил, Рени и Усть-Дунайск на Дунае было обработано 14,5 миллиона тонн грузов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. А генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко сообщал о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь". Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.