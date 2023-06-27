https://ria.ru/20230627/moldaviya-1880730983.html

ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги

ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги - РИА Новости, 27.06.2023

ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги

Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссии 43 млн. евро для восстановления 128 км железнодорожных путей, по которым... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:36

2023-06-27T15:36

2023-06-27T15:37

украина

молдавия

евросоюз

еврокомиссия

дунай (река)

европейский банк реконструкции и развития

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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссии 43 млн. евро для восстановления 128 км железнодорожных путей, по которым будет осуществляться транзит грузов из Украины в страны Евросоюза, заявила во вторник министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа. Весной глава Миссии ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил в интервью местным СМИ о планах по восстановлению внутренних железнодорожных путей в Молдавии, проходящих от границы с Румынией до границы с Украиной. Речь идет о железнодорожном коридоре Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены- Кишинев - Каинары, протяженностью порядка 400 километров. "Да, подтверждаю, что мы скоро получим от наших партнеров - ЕБРР и Еврокомиссии - 43 миллиона евро на восстановление 128 километров железной дороги, по которой будет обеспечен транзит грузов из Украины в Евросоюз. Из общей суммы 23 млн евро - это кредит, а 20 миллионов евро грант. Деньги будут направлены на закупку материалов. Нам необходимо модернизировать наши железные дороги до перехода на европейскую колею, чтобы увеличить скорость, обеспечить безопасность перевозок и более широкое использование железнодорожного транспорта", - сказала Дабижа в эфире общественного радио "Молдова-1". Администрация морских портов Украины в декабре сообщала, что согласно фактическим данным предприятия, за 11 месяцев 2022 года украинскими портами Измаил, Рени и Усть-Дунайск на Дунае было обработано 14,5 миллиона тонн грузов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. А генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко сообщал о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь". Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.

https://ria.ru/20230626/destabilizatsiya-1880600836.html

https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html

украина

молдавия

дунай (река)

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украина, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, дунай (река), европейский банк реконструкции и развития