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ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги - РИА Новости, 27.06.2023
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15:36 27.06.2023 (обновлено: 15:37 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/moldaviya-1880730983.html
ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги
ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги - РИА Новости, 27.06.2023
ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги
Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссии 43 млн. евро для восстановления 128 км железнодорожных путей, по которым... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:36
2023-06-27T15:37
украина
молдавия
евросоюз
еврокомиссия
дунай (река)
европейский банк реконструкции и развития
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссии 43 млн. евро для восстановления 128 км железнодорожных путей, по которым будет осуществляться транзит грузов из Украины в страны Евросоюза, заявила во вторник министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа. Весной глава Миссии ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил в интервью местным СМИ о планах по восстановлению внутренних железнодорожных путей в Молдавии, проходящих от границы с Румынией до границы с Украиной. Речь идет о железнодорожном коридоре Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены- Кишинев - Каинары, протяженностью порядка 400 километров. "Да, подтверждаю, что мы скоро получим от наших партнеров - ЕБРР и Еврокомиссии - 43 миллиона евро на восстановление 128 километров железной дороги, по которой будет обеспечен транзит грузов из Украины в Евросоюз. Из общей суммы 23 млн евро - это кредит, а 20 миллионов евро грант. Деньги будут направлены на закупку материалов. Нам необходимо модернизировать наши железные дороги до перехода на европейскую колею, чтобы увеличить скорость, обеспечить безопасность перевозок и более широкое использование железнодорожного транспорта", - сказала Дабижа в эфире общественного радио "Молдова-1". Администрация морских портов Украины в декабре сообщала, что согласно фактическим данным предприятия, за 11 месяцев 2022 года украинскими портами Измаил, Рени и Усть-Дунайск на Дунае было обработано 14,5 миллиона тонн грузов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. А генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко сообщал о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь". Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.
https://ria.ru/20230626/destabilizatsiya-1880600836.html
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украина, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, дунай (река), европейский банк реконструкции и развития
Украина, Молдавия, Евросоюз, Еврокомиссия, Дунай (река), Европейский банк реконструкции и развития
ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги

ЕС выделит Молдавии 43 миллиона евро на ремонт железной дороги для транзита с Украины

© РИА Новости / Мария МарикянЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Железнодорожные пути. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссии 43 млн. евро для восстановления 128 км железнодорожных путей, по которым будет осуществляться транзит грузов из Украины в страны Евросоюза, заявила во вторник министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.
Весной глава Миссии ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил в интервью местным СМИ о планах по восстановлению внутренних железнодорожных путей в Молдавии, проходящих от границы с Румынией до границы с Украиной. Речь идет о железнодорожном коридоре Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены- Кишинев - Каинары, протяженностью порядка 400 километров.
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"Да, подтверждаю, что мы скоро получим от наших партнеров - ЕБРР и Еврокомиссии - 43 миллиона евро на восстановление 128 километров железной дороги, по которой будет обеспечен транзит грузов из Украины в Евросоюз. Из общей суммы 23 млн евро - это кредит, а 20 миллионов евро грант. Деньги будут направлены на закупку материалов. Нам необходимо модернизировать наши железные дороги до перехода на европейскую колею, чтобы увеличить скорость, обеспечить безопасность перевозок и более широкое использование железнодорожного транспорта", - сказала Дабижа в эфире общественного радио "Молдова-1".
Администрация морских портов Украины в декабре сообщала, что согласно фактическим данным предприятия, за 11 месяцев 2022 года украинскими портами Измаил, Рени и Усть-Дунайск на Дунае было обработано 14,5 миллиона тонн грузов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. А генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко сообщал о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь". Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.
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УкраинаМолдавияЕвросоюзЕврокомиссияДунай (река)Европейский банк реконструкции и развития
 
 
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