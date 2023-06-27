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Опрос: большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО - РИА Новости, 27.06.2023
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12:36 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/moldaviya-1880679973.html
Опрос: большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО
Опрос: большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО - РИА Новости, 27.06.2023
Опрос: большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО
Каждый второй житель Молдавии выступает против вступления страны в НАТО, заявил глава некоммерческой общественной (НКО) Watch.Dog Валерий Паша, представляя во... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:36
2023-06-27T12:36
молдавия
кишинев
майя санду
нато
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Каждый второй житель Молдавии выступает против вступления страны в НАТО, заявил глава некоммерческой общественной (НКО) Watch.Dog Валерий Паша, представляя во вторник в Кишиневе данные результатов соцопроса. Презентация опроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch, транслировалась онлайн в социальных сетях на страницах общественной организации Watch.Dog, которая является заказчиком исследования. Отмечается, что в опросе, который проходил с 10 по 19 июня, принял участие 1121 человек, а погрешность составляет 3%. "Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 33,4% опрошенных, а 52,6%, выступают категорически против такой интеграции. То есть мы видим, что тенденция такова, что каждый второй житель страны против НАТО. Не участвовали бы в референдуме 3,8%, а 8,1% (респондентов - ред.) не определился с ответом", - сказал Паша. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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молдавия, кишинев, майя санду, нато
Молдавия, Кишинев, Майя Санду, НАТО
Опрос: большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО

Глава Watch.Dog Паша: 52,6 процента жителей Молдавии выступают против вступления в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Каждый второй житель Молдавии выступает против вступления страны в НАТО, заявил глава некоммерческой общественной (НКО) Watch.Dog Валерий Паша, представляя во вторник в Кишиневе данные результатов соцопроса.
Презентация опроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch, транслировалась онлайн в социальных сетях на страницах общественной организации Watch.Dog, которая является заказчиком исследования. Отмечается, что в опросе, который проходил с 10 по 19 июня, принял участие 1121 человек, а погрешность составляет 3%.
"Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 33,4% опрошенных, а 52,6%, выступают категорически против такой интеграции. То есть мы видим, что тенденция такова, что каждый второй житель страны против НАТО. Не участвовали бы в референдуме 3,8%, а 8,1% (респондентов - ред.) не определился с ответом", - сказал Паша.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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