https://ria.ru/20230627/mitropolit-1880800942.html
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ - РИА Новости, 27.06.2023
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ
Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T23:04
2023-06-27T23:04
2023-06-27T23:27
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая) и передали СБУ, сообщил Союз православных журналистов Украины. По данным Госпогранслужбы, при проверке у митрополита нашли телефон, который "был заполнен номерами российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности". Священнослужителя передали сотрудникам СБУ для дальнейшего "душевного разговора". Как сообщил Союз православных журналистов, задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем (Кицай). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности церкви, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете в республике. Против некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230605/svyaschennosluzhitel-1876258563.html
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украина, служба безопасности украины, киевская область, россия
Украина, Служба безопасности Украины, Киевская область, Россия, Религия
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ из-за российских номеров в телефоне
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая) и передали СБУ, сообщил Союз православных журналистов Украины.
По данным Госпогранслужбы, при проверке у митрополита нашли телефон, который "был заполнен номерами российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности". Священнослужителя передали сотрудникам СБУ для дальнейшего "душевного разговора".
СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России
Как сообщил Союз православных журналистов, задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем (Кицай).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности церкви, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете в республике. Против некоторых представителей духовенства УПЦ Киев
ввел санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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