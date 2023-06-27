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Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ - РИА Новости, 27.06.2023
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Религия
 
23:04 27.06.2023 (обновлено: 23:27 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/mitropolit-1880800942.html
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ - РИА Новости, 27.06.2023
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ
Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T23:04
2023-06-27T23:27
украина
служба безопасности украины
киевская область
россия
религия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая) и передали СБУ, сообщил Союз православных журналистов Украины. По данным Госпогранслужбы, при проверке у митрополита нашли телефон, который "был заполнен номерами российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности". Священнослужителя передали сотрудникам СБУ для дальнейшего "душевного разговора". Как сообщил Союз православных журналистов, задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем (Кицай). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности церкви, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете в республике. Против некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230605/svyaschennosluzhitel-1876258563.html
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украина, служба безопасности украины, киевская область, россия
Украина, Служба безопасности Украины, Киевская область, Россия, Религия
Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ

Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ из-за российских номеров в телефоне

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая) и передали СБУ, сообщил Союз православных журналистов Украины.
По данным Госпогранслужбы, при проверке у митрополита нашли телефон, который "был заполнен номерами российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности". Священнослужителя передали сотрудникам СБУ для дальнейшего "душевного разговора".
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России
5 июня, 15:57
Как сообщил Союз православных журналистов, задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем (Кицай).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности церкви, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете в республике. Против некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Агент СБУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Верующие УПЦ в Хмельницкой области отстояли храм от захватчиков ПЦУ
24 июня, 16:21
 
РелигияУкраинаСлужба безопасности УкраиныКиевская областьРоссия
 
 
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