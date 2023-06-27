https://ria.ru/20230627/mitropolit-1880800942.html

Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ

Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ - РИА Новости, 27.06.2023

Пограничники Украины задержали митрополита УПЦ

Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:04

2023-06-27T23:04

2023-06-27T23:27

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киевской области задержали митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая) и передали СБУ, сообщил Союз православных журналистов Украины. По данным Госпогранслужбы, при проверке у митрополита нашли телефон, который "был заполнен номерами российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности". Священнослужителя передали сотрудникам СБУ для дальнейшего "душевного разговора". Как сообщил Союз православных журналистов, задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем (Кицай). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности церкви, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете в республике. Против некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230605/svyaschennosluzhitel-1876258563.html

https://ria.ru/20230624/zakhvat-1880206555.html

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украина, служба безопасности украины, киевская область, россия