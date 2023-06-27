Рейтинг@Mail.ru
Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/minirovanie-1880722910.html
Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки
Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки - РИА Новости, 27.06.2023
Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки
Останкинскую телебашню на северо-востоке Москвы проверяют после анонимного сообщения о "минирования", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:04
2023-06-27T15:04
происшествия
москва
россия
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737948966_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_a40623133d48956c18eca1025eb14022.jpg
МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Останкинскую телебашню на северо-востоке Москвы проверяют после анонимного сообщения о "минирования", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Накануне "Останкино" уже "минировали", после проверки помещений телебашню открыли для посетителей. "Анонимный звонок по Останкинской башне. Выдвинулась кинологическая группа для проверки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на время проверки башню закрыли на вход, сотрудники покинули рабочие места. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230626/ostankino-1880581097.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737948966_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b2616b3f10e49fe38bf0b3de210d57d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Россия, Коммерческая недвижимость
Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки

Останкинскую телебашню проверяют после сообщения о "минировании" второй раз за сутки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Останкинская телебашня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Останкинскую телебашню на северо-востоке Москвы проверяют после анонимного сообщения о "минирования", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне "Останкино" уже "минировали", после проверки помещений телебашню открыли для посетителей.
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"
26 июня, 20:41
"Анонимный звонок по Останкинской башне. Выдвинулась кинологическая группа для проверки", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на время проверки башню закрыли на вход, сотрудники покинули рабочие места.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
 
ПроисшествияМоскваРоссияКоммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала