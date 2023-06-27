https://ria.ru/20230627/minirovanie-1880722910.html

Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки

Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки - РИА Новости, 27.06.2023

Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки

Останкинскую телебашню на северо-востоке Москвы проверяют после анонимного сообщения о "минирования", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:04

2023-06-27T15:04

2023-06-27T15:04

происшествия

москва

россия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Останкинскую телебашню на северо-востоке Москвы проверяют после анонимного сообщения о "минирования", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Накануне "Останкино" уже "минировали", после проверки помещений телебашню открыли для посетителей. "Анонимный звонок по Останкинской башне. Выдвинулась кинологическая группа для проверки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на время проверки башню закрыли на вход, сотрудники покинули рабочие места. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230626/ostankino-1880581097.html

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происшествия, москва, россия, коммерческая недвижимость