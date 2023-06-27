https://ria.ru/20230627/medkolledzh-1880617271.html

В Кузбасском медколледже почти вдвое увеличили число бюджетных мест

В Кузбасском медколледже почти вдвое увеличили число бюджетных мест - РИА Новости, 27.06.2023

В Кузбасском медколледже почти вдвое увеличили число бюджетных мест

За пять лет количество бюджетных мест в Кузбасском медколледже увеличено почти в два раза, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:28

2023-06-27T06:28

2023-06-27T06:29

кемерово

новокузнецк

сергей цивилев

прокопьевск

общество

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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. За пять лет количество бюджетных мест в Кузбасском медколледже увеличено почти в два раза, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В Кузбассе выстроена четкая дорожная карта по исполнению поручения президента Российской Федерации - увеличить количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования направления "Здравоохранение и медицинские науки". Важно, чтобы наши студенты не уезжали за пределы региона, а могли получить качественное образование здесь. Для этого за пять лет количество бюджетных мест в Кузбасском медколледже увеличено почти в 1,8 раза. Я также дал поручение, чтобы 75% из них были целевыми - с первого курса студент должен знать, где он будет проходить практику и в дальнейшем работать. В течение трех лет медицинский колледж обеспечит в полном объеме средним медицинским персоналом все медучреждения региона", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в этом году кузбасские выпускники могут претендовать на 1145 бюджетных мест в Кузбасском медицинском колледже, при этом 420 из них - целевые, то есть с гарантированным трудоустройством в государственные медорганизации региона. По распоряжению главы региона для повышения качества образования в Кузбасском медицинском колледже переоснащаются учебные аудитории. На приобретение современного оборудования выделено 25,4 миллиона рублей. Еще 3,3 миллиона рублей из регионального бюджета направят на ремонт зданий колледжа к 2024 году. Сейчас уже готовят проектно-сметную документацию. С 2018 года количество бюджетных мест в Кузбасском медицинском колледже увеличено с 650 до 1145. В следующем учебном году планируется довести этот показатель до 1260. Проводимая работа уже дает положительный эффект - профессии медицинской сестры, фельдшера, акушерки и лаборанта привлекают все больше молодежи. Филиалы колледжа расположены в шести городах Кузбасса, во всех из них конкурс на поступление составляет в среднем четыре человека на место. Для повышения интереса учащихся старших классов к сфере здравоохранения проводятся профориентационные мероприятия, охватившие этом году более 13 тысяч школьников. На базе Кузбасского медицинского колледжа реализуется региональный проект "Медицинские классы". В Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Белове 172 учащихся 8-9-х классов раз в неделю занимаются на симуляционном оборудовании, осваивают компетенции медицинских специалистов со средним медицинским образованием. Кроме того, в рамках проекта "Билет в будущее" федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" обучение основам медицинских профессий прошли 217 кузбасских старшеклассников. Еще 973 школьника региона прошли профессиональные пробы.

https://ria.ru/20230626/oborudovanie-1880435765.html

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

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кемерово, новокузнецк, сергей цивилев, прокопьевск, общество