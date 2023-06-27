В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида
В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука майка фиолетовая
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЖук майка фиолетовая в комплексном заказнике "Зеленоградский"
Жук майка фиолетовая в комплексном заказнике "Зеленоградский"
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Краснокнижного жука, находящегося под угрозой исчезновения, впервые за 15 лет заметили в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
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"Майку фиолетовую зафиксировали в комплексном заказнике "Зеленоградский". Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Последний раз на территории столицы майка фиолетовая была замечена в 2007 году", — рассказали в ведомстве.
В комплексе отметили, что это достаточно крупный жук. Длина его тела — примерно три сантиметра. Туловище с большим брюшком и короткими надкрыльями отливает металлической синевой.
"Специалисты Мосприроды просят не брать майку фиолетовую в руки, поскольку жучок очень хрупок. При опасности это насекомое выделяет ядовитую маслянистую жидкость, которая, попав на кожу, вызывает эффект как при ожоге", — указано в сообщении.
Живут жуки лишь до воспроизведения потомства. После спаривания самец гибнет сразу. Самка прекращает свое существование после кладки яиц.