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В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида - РИА Новости, 27.06.2023
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16:16 27.06.2023 (обновлено: 16:43 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/mayka-1880738450.html
В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида
В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида - РИА Новости, 27.06.2023
В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида
Краснокнижного жука, находящегося под угрозой исчезновения, впервые за 15 лет заметили в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:16
2023-06-27T16:43
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Краснокнижного жука, находящегося под угрозой исчезновения, впервые за 15 лет заметили в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале. "Майку фиолетовую зафиксировали в комплексном заказнике "Зеленоградский". Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Последний раз на территории столицы майка фиолетовая была замечена в 2007 году", — рассказали в ведомстве. В комплексе отметили, что это достаточно крупный жук. Длина его тела — примерно три сантиметра. Туловище с большим брюшком и короткими надкрыльями отливает металлической синевой. "Специалисты Мосприроды просят не брать майку фиолетовую в руки, поскольку жучок очень хрупок. При опасности это насекомое выделяет ядовитую маслянистую жидкость, которая, попав на кожу, вызывает эффект как при ожоге", — указано в сообщении.Живут жуки лишь до воспроизведения потомства. После спаривания самец гибнет сразу. Самка прекращает свое существование после кладки яиц.
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москва, мосприрода
Хорошие новости, Москва, Мосприрода
В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида

В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука майка фиолетовая

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЖук майка фиолетовая в комплексном заказнике "Зеленоградский"
Жук майка фиолетовая в комплексном заказнике Зеленоградский - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Жук майка фиолетовая в комплексном заказнике "Зеленоградский"
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Краснокнижного жука, находящегося под угрозой исчезновения, впервые за 15 лет заметили в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
«
"Майку фиолетовую зафиксировали в комплексном заказнике "Зеленоградский". Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Последний раз на территории столицы майка фиолетовая была замечена в 2007 году", — рассказали в ведомстве.
В комплексе отметили, что это достаточно крупный жук. Длина его тела — примерно три сантиметра. Туловище с большим брюшком и короткими надкрыльями отливает металлической синевой.
"Специалисты Мосприроды просят не брать майку фиолетовую в руки, поскольку жучок очень хрупок. При опасности это насекомое выделяет ядовитую маслянистую жидкость, которая, попав на кожу, вызывает эффект как при ожоге", — указано в сообщении.
Живут жуки лишь до воспроизведения потомства. После спаривания самец гибнет сразу. Самка прекращает свое существование после кладки яиц.
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