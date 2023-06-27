https://ria.ru/20230627/mayka-1880738450.html

В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида

В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида - РИА Новости, 27.06.2023

В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида

Краснокнижного жука, находящегося под угрозой исчезновения, впервые за 15 лет заметили в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:16

2023-06-27T16:16

2023-06-27T16:43

хорошие новости

москва

мосприрода

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Краснокнижного жука, находящегося под угрозой исчезновения, впервые за 15 лет заметили в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале. "Майку фиолетовую зафиксировали в комплексном заказнике "Зеленоградский". Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Последний раз на территории столицы майка фиолетовая была замечена в 2007 году", — рассказали в ведомстве. В комплексе отметили, что это достаточно крупный жук. Длина его тела — примерно три сантиметра. Туловище с большим брюшком и короткими надкрыльями отливает металлической синевой. "Специалисты Мосприроды просят не брать майку фиолетовую в руки, поскольку жучок очень хрупок. При опасности это насекомое выделяет ядовитую маслянистую жидкость, которая, попав на кожу, вызывает эффект как при ожоге", — указано в сообщении.Живут жуки лишь до воспроизведения потомства. После спаривания самец гибнет сразу. Самка прекращает свое существование после кладки яиц.

https://ria.ru/20230614/ptentsy-1878128425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, мосприрода