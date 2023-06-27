https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880759378.html

Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным

Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным

Белорусская эмигрантская оппозиция разочарована итогом переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:38

2023-06-27T17:38

2023-06-27T19:54

в мире

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

александр лукашенко

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Белорусская эмигрантская оппозиция разочарована итогом переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. "Нам уже поступают со вчерашнего дня сигналы. На Западе очень настороженно это воспринимают. Наши беглые в осадке: "Беда, опять Батька выиграл - не знаю, в чем я выиграл - всё, нам труба…!" Жаль, что мы не можем опубликовать все эти рассуждения. А то ж заявления уже начали делать и так далее", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880753672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"