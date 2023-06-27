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Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023
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17:38 27.06.2023 (обновлено: 19:54 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880759378.html
Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным
Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным
Белорусская эмигрантская оппозиция разочарована итогом переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:38
2023-06-27T19:54
в мире
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Белорусская эмигрантская оппозиция разочарована итогом переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. &quot;Нам уже поступают со вчерашнего дня сигналы. На Западе очень настороженно это воспринимают. Наши беглые в осадке: &quot;Беда, опять Батька выиграл - не знаю, в чем я выиграл - всё, нам труба…!&quot; Жаль, что мы не можем опубликовать все эти рассуждения. А то ж заявления уже начали делать и так далее&quot;, - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880753672.html
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в мире, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"
В мире, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, ЧВК "Вагнер"
Лукашенко рассказал о настроении оппозиции из-за ситуации с Пригожиным

Лукашенко: белорусскую беглую оппозицию разочаровало разрешение ситуации с ЧВК Вагнер

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Белорусская эмигрантская оппозиция разочарована итогом переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
«

"Нам уже поступают со вчерашнего дня сигналы. На Западе очень настороженно это воспринимают. Наши беглые в осадке: "Беда, опять Батька выиграл - не знаю, в чем я выиграл - всё, нам труба…!" Жаль, что мы не можем опубликовать все эти рассуждения. А то ж заявления уже начали делать и так далее", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко пообещал помочь "Вагнеру" с размещением при необходимости
дополняется ...
 
В миреРоссияБелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаЧВК "Вагнер"
 
 
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