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Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023
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16:31 27.06.2023 (обновлено: 16:32 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880742987.html
Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко
Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023
Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко
В случае успеха мятежа Евгения Пригожина в России произошла бы колоссальная смута, следующей жертвой была бы Белоруссия, заявил белорусский президент Александр... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:31
2023-06-27T16:32
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. В случае успеха мятежа Евгения Пригожина в России произошла бы колоссальная смута, следующей жертвой была бы Белоруссия, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер". Слова Александра Лукашенко цитирует Sputnik Беларусь."Долго я его (Евгения Пригожина – ред.) убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России - а предпосылки для этого были колоссальные, - следующими были мы", - заявил Лукашенко."Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет". Такая вот эйфория", - также рассказал президент Белоруссии. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
https://ria.ru/20230627/siloviki-1880724548.html
https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко

Лукашенко: если бы мятеж в России победил, следующей жертвой смуты была бы Белоруссия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. В случае успеха мятежа Евгения Пригожина в России произошла бы колоссальная смута, следующей жертвой была бы Белоруссия, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер". Слова Александра Лукашенко цитирует Sputnik Беларусь.
"Долго я его (Евгения Пригожина – ред.) убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России - а предпосылки для этого были колоссальные, - следующими были мы", - заявил Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что был готов перебросить бригаду силовиков в Россию
Вчера, 15:09
"Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет". Такая вот эйфория", - также рассказал президент Белоруссии.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии
Вчера, 14:56
 
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