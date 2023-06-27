https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880742987.html

Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко

Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023

Жертвой смуты могла стать и Белоруссия, заявил Лукашенко

В случае успеха мятежа Евгения Пригожина в России произошла бы колоссальная смута, следующей жертвой была бы Белоруссия, заявил белорусский президент Александр... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:31

2023-06-27T16:31

2023-06-27T16:32

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. В случае успеха мятежа Евгения Пригожина в России произошла бы колоссальная смута, следующей жертвой была бы Белоруссия, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер". Слова Александра Лукашенко цитирует Sputnik Беларусь."Долго я его (Евгения Пригожина – ред.) убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России - а предпосылки для этого были колоссальные, - следующими были мы", - заявил Лукашенко."Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет". Такая вот эйфория", - также рассказал президент Белоруссии. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

https://ria.ru/20230627/siloviki-1880724548.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика