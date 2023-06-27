https://ria.ru/20230627/lugansk-1880697379.html

В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter

В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter - РИА Новости, 27.06.2023

В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter

Из Омской области в Луганск доставили груз гуманитарной помощи с автомобилями "Нива" и УАЗ Hunter, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:39

2023-06-27T13:39

2023-06-27T13:39

надежные люди

омская область

луганск

виталий хоценко

омск

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ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Из Омской области в Луганск доставили груз гуманитарной помощи с автомобилями "Нива" и УАЗ Hunter, рассказали в пресс-службе областного правительства. В этот раз гуманитарный груз прибыл в Луганск из Таврического района Омской области. Глава района Игорь Баннов лично прибыл в зону СВО, чтобы передать военнослужащим из Омска два автомобиля "Нива", один УАЗ Hunter, квадрокоптеры, маскировочные сети, а также продукты питания и одежду. "Один из автомобилей "Нива" для наших бойцов приобрёл руководитель предприятия "Омский кролик" Станислав Чудаков, Hunter — Владимир Гудков, глава "Ремводстроя". А наши мастерицы связали маскировочные сети, которые очень нужны бойцам на передовой, чтобы укрывать технику от глаз врага", - сообщил глава региона Виталий Хоценко. Он добавил, что поддержка военнослужащих из Омска продолжится и в дальнейшем.

https://ria.ru/20230627/aptechki-1880650631.html

омская область

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омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, луганск, виталий хоценко, омск