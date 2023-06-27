https://ria.ru/20230627/lugansk-1880697379.html
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter - РИА Новости, 27.06.2023
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter
Из Омской области в Луганск доставили груз гуманитарной помощи с автомобилями "Нива" и УАЗ Hunter, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:39
2023-06-27T13:39
2023-06-27T13:39
надежные люди
омская область
луганск
виталий хоценко
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Из Омской области в Луганск доставили груз гуманитарной помощи с автомобилями "Нива" и УАЗ Hunter, рассказали в пресс-службе областного правительства. В этот раз гуманитарный груз прибыл в Луганск из Таврического района Омской области. Глава района Игорь Баннов лично прибыл в зону СВО, чтобы передать военнослужащим из Омска два автомобиля "Нива", один УАЗ Hunter, квадрокоптеры, маскировочные сети, а также продукты питания и одежду. "Один из автомобилей "Нива" для наших бойцов приобрёл руководитель предприятия "Омский кролик" Станислав Чудаков, Hunter — Владимир Гудков, глава "Ремводстроя". А наши мастерицы связали маскировочные сети, которые очень нужны бойцам на передовой, чтобы укрывать технику от глаз врага", - сообщил глава региона Виталий Хоценко. Он добавил, что поддержка военнослужащих из Омска продолжится и в дальнейшем.
https://ria.ru/20230627/aptechki-1880650631.html
омская область
луганск
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, луганск, виталий хоценко, омск
Надежные люди, Омская область, Луганск, Виталий Хоценко, Омск
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter, а также гумпомощь