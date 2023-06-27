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В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter - РИА Новости, 27.06.2023
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Надежные люди
 
13:39 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/lugansk-1880697379.html
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter - РИА Новости, 27.06.2023
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter
Из Омской области в Луганск доставили груз гуманитарной помощи с автомобилями "Нива" и УАЗ Hunter, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:39
2023-06-27T13:39
надежные люди
омская область
луганск
виталий хоценко
омск
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ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Из Омской области в Луганск доставили груз гуманитарной помощи с автомобилями "Нива" и УАЗ Hunter, рассказали в пресс-службе областного правительства. В этот раз гуманитарный груз прибыл в Луганск из Таврического района Омской области. Глава района Игорь Баннов лично прибыл в зону СВО, чтобы передать военнослужащим из Омска два автомобиля "Нива", один УАЗ Hunter, квадрокоптеры, маскировочные сети, а также продукты питания и одежду. "Один из автомобилей "Нива" для наших бойцов приобрёл руководитель предприятия "Омский кролик" Станислав Чудаков, Hunter — Владимир Гудков, глава "Ремводстроя". А наши мастерицы связали маскировочные сети, которые очень нужны бойцам на передовой, чтобы укрывать технику от глаз врага", - сообщил глава региона Виталий Хоценко. Он добавил, что поддержка военнослужащих из Омска продолжится и в дальнейшем.
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омская область, луганск, виталий хоценко, омск
Надежные люди, Омская область, Луганск, Виталий Хоценко, Омск
В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter

В Луганск из Омской области доставили автомобили "Нива" и УАЗ Hunter, а также гумпомощь

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Из Омской области в Луганск доставили груз гуманитарной помощи с автомобилями "Нива" и УАЗ Hunter, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В этот раз гуманитарный груз прибыл в Луганск из Таврического района Омской области. Глава района Игорь Баннов лично прибыл в зону СВО, чтобы передать военнослужащим из Омска два автомобиля "Нива", один УАЗ Hunter, квадрокоптеры, маскировочные сети, а также продукты питания и одежду.
"Один из автомобилей "Нива" для наших бойцов приобрёл руководитель предприятия "Омский кролик" Станислав Чудаков, Hunter — Владимир Гудков, глава "Ремводстроя". А наши мастерицы связали маскировочные сети, которые очень нужны бойцам на передовой, чтобы укрывать технику от глаз врага", - сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Он добавил, что поддержка военнослужащих из Омска продолжится и в дальнейшем.
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Надежные людиОмская областьЛуганскВиталий ХоценкоОмск
 
 
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