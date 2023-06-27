https://ria.ru/20230627/les-1880610316.html
Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед походом в лес
Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед походом в лес - РИА Новости, 27.06.2023
Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед походом в лес
Собираясь в поход в лес, сначала следует подумать о своей безопасности, не забыв зарядить телефон и сообщить близким о своем маршруте, рекомендует МЧС России. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:33
2023-06-27T03:33
2023-06-27T03:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Собираясь в поход в лес, сначала следует подумать о своей безопасности, не забыв зарядить телефон и сообщить близким о своем маршруте, рекомендует МЧС России. "Задумайся о своей безопасности прежде, чем сделать первый шаг в сторону леса", - говорится в телеграм-канале министерства.В памятке "Что поможет, если заблудился в лесу" отмечается важность яркой одежды в походе, что должно помочь спасателям быстрее найти потерявшихся в лесу. "Перед походом сообщите близким о своем маршруте. И не отклоняйтесь от него", - советует МЧС. Ведомство также рекомендует перед выходом в поход зарядить телефон, чтобы в случае необходимости позвонить спасателям на номер "112". "Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед походом в лес
МЧС: при походе в лес следует не забывать зарядить телефон и сообщить близким о маршруте
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Собираясь в поход в лес, сначала следует подумать о своей безопасности, не забыв зарядить телефон и сообщить близким о своем маршруте, рекомендует МЧС России.
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"Задумайся о своей безопасности прежде, чем сделать первый шаг в сторону леса", - говорится в телеграм-канале министерства.
В памятке "Что поможет, если заблудился в лесу" отмечается важность яркой одежды в походе, что должно помочь спасателям быстрее найти потерявшихся в лесу.
"Перед походом сообщите близким о своем маршруте. И не отклоняйтесь от него", - советует МЧС.
Ведомство также рекомендует перед выходом в поход зарядить телефон, чтобы в случае необходимости позвонить спасателям на номер "112".
"Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует МЧС России.
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