https://ria.ru/20230627/les-1880610316.html

Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед походом в лес

Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед походом в лес - РИА Новости, 27.06.2023

Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед походом в лес

Собираясь в поход в лес, сначала следует подумать о своей безопасности, не забыв зарядить телефон и сообщить близким о своем маршруте, рекомендует МЧС России. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T03:33

2023-06-27T03:33

2023-06-27T03:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Собираясь в поход в лес, сначала следует подумать о своей безопасности, не забыв зарядить телефон и сообщить близким о своем маршруте, рекомендует МЧС России. "Задумайся о своей безопасности прежде, чем сделать первый шаг в сторону леса", - говорится в телеграм-канале министерства.В памятке "Что поможет, если заблудился в лесу" отмечается важность яркой одежды в походе, что должно помочь спасателям быстрее найти потерявшихся в лесу. "Перед походом сообщите близким о своем маршруте. И не отклоняйтесь от него", - советует МЧС. Ведомство также рекомендует перед выходом в поход зарядить телефон, чтобы в случае необходимости позвонить спасателям на номер "112". "Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия