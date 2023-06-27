https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html

Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах

Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах - РИА Новости, 27.06.2023

Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах

Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:08

2023-06-27T18:08

2023-06-27T18:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

куба

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине", - сказал глава российского военного ведомства. Как отметил Шойгу, российско-кубинские отношения на подъеме, достигнут высокий темп развития политического диалога между странами. В текущем году Кубу с официальными визитами посетили несколько российских делегаций высокого уровня. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Mappeрo, напомнил министр обороны России.

https://ria.ru/20230603/kastro-1875967025.html

россия

куба

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, куба, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр