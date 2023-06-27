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Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html
Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах
Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах - РИА Новости, 27.06.2023
Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах
Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:08
2023-06-27T18:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
куба
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине", - сказал глава российского военного ведомства. Как отметил Шойгу, российско-кубинские отношения на подъеме, достигнут высокий темп развития политического диалога между странами. В текущем году Кубу с официальными визитами посетили несколько российских делегаций высокого уровня. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Mappeрo, напомнил министр обороны России.
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безопасность, россия, куба, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Куба, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах

Шойгу: Куба понимает причины спецоперации и остается важнейшим союзником России

© Минобороны России Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой.
"Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине", - сказал глава российского военного ведомства.
Как отметил Шойгу, российско-кубинские отношения на подъеме, достигнут высокий темп развития политического диалога между странами.
В текущем году Кубу с официальными визитами посетили несколько российских делегаций высокого уровня. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Mappeрo, напомнил министр обороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКубаСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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