https://ria.ru/20230627/kreml-1880699076.html

Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле

Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле - РИА Новости, 27.06.2023

Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему для обращения главы государства Владимира Путина к подразделениям Минобороны и другим ведомствам... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:46

попытка вооруженного мятежа

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему для обращения главы государства Владимира Путина к подразделениям Минобороны и другим ведомствам выбрана Соборная площадь Кремля. Путин во вторник в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня, глава государства также отдельно встретится с некоторыми военнослужащими. "Выступление будет, действительно. Дело в том, что много бойцов перечисленных мной подразделений, и в Кремле, чтобы найти место, где они все могли бы комфортно расположиться, - это как раз именно Соборная площадь", - сказал Песков. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

попытка вооруженного мятежа, россия, владимир путин, дмитрий песков