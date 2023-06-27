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Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле - РИА Новости, 27.06.2023
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13:14 27.06.2023 (обновлено: 13:46 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/kreml-1880699076.html
Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле
Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле - РИА Новости, 27.06.2023
Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему для обращения главы государства Владимира Путина к подразделениям Минобороны и другим ведомствам... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:46
попытка вооруженного мятежа
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему для обращения главы государства Владимира Путина к подразделениям Минобороны и другим ведомствам выбрана Соборная площадь Кремля. Путин во вторник в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня, глава государства также отдельно встретится с некоторыми военнослужащими. "Выступление будет, действительно. Дело в том, что много бойцов перечисленных мной подразделений, и в Кремле, чтобы найти место, где они все могли бы комфортно расположиться, - это как раз именно Соборная площадь", - сказал Песков. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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попытка вооруженного мятежа, россия, владимир путин, дмитрий песков
Попытка вооруженного мятежа, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Путин обратится к силовикам в Кремле

Песков: силовики могут комфортно расположиться на Соборной площади Кремля

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramПодготовка к выступлению на Соборной площади Кремля
Подготовка к выступлению на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Подготовка к выступлению на Соборной площади Кремля
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему для обращения главы государства Владимира Путина к подразделениям Минобороны и другим ведомствам выбрана Соборная площадь Кремля.
Путин во вторник в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня, глава государства также отдельно встретится с некоторыми военнослужащими.
"Выступление будет, действительно. Дело в том, что много бойцов перечисленных мной подразделений, и в Кремле, чтобы найти место, где они все могли бы комфортно расположиться, - это как раз именно Соборная площадь", - сказал Песков.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Попытка вооруженного мятежаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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