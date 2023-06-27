https://ria.ru/20230627/kostroma-1880767989.html

В Костроме жителю, избивавшему пятилетнюю падчерицу, вынесли приговор

В Костроме жителю, избивавшему пятилетнюю падчерицу, вынесли приговор - РИА Новости, 27.06.2023

В Костроме жителю, избивавшему пятилетнюю падчерицу, вынесли приговор

Суд в Костроме приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, избивавшего и запиравшего в шкафу пятилетнюю дочь сожительницы, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:16

2023-06-27T18:16

2023-06-27T18:16

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кострома

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июня – РИА Новости. Суд в Костроме приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, избивавшего и запиравшего в шкафу пятилетнюю дочь сожительницы, сообщило СУСК России по Костромской области. Следствие и суд установили, что в период с октября 2021 года по январь 2022 года 32-летний житель Костромы, будучи недовольным поведением пятилетней дочери своей сожительницы, в воспитательных целях "систематически причинял ей физические и психические страдания". "Мужчина… систематически наносил ребенку побои, ударяя ее руками, подручными предметами по различным частям тела, связывал руки, заклеивал рот липкой лентой, помещал в находившийся в квартире шкаф, запрещая ей покидать шкаф без своего разрешения", - говорится в сообщении. Суд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетнего. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует следственное управление. Отмечается также, что в отношении матери девочки расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). По решению суда женщина ограничена в родительских правах в отношении дочери.

https://ria.ru/20230609/arest-1877185923.html

https://ria.ru/20230513/podrostki-1871535857.html

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происшествия, кострома, россия, костромская область