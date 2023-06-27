https://ria.ru/20230627/kosovo-1880718081.html

Сербы проводят акцию протеста против политики косовоалбанских властей

Сербы проводят акцию протеста против политики косовоалбанских властей - РИА Новости, 27.06.2023

Сербы проводят акцию протеста против политики косовоалбанских властей

Сербы в Косово и Метохии вынуждены будут ответить на насилие, если оно не будет прекращено, заявили организаторы на массовой акции протеста против политики... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:48

2023-06-27T14:48

2023-06-27T17:09

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БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Сербы в Косово и Метохии вынуждены будут ответить на насилие, если оно не будет прекращено, заявили организаторы на массовой акции протеста против политики косовоалбанских властей Приштины. Один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита) посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Во вторник к полудню жители северной части Косово и Метохии собираются на площади в северной части Косовска-Митровицы, а сербы из южной части края - в анклаве Грачаница под Приштиной. "В преддверии Видовдана, когда все на виду, когда всякое данное слово становится клятвой, мы - сербы и сербки Косово и Метохии - заявляем, что если насилие над нашим народом не прекратится, будем вынуждены ответить всем тем, кто нам желает зла, кто мечтает о войне вместо мира, и будем едины в своей праведной борьбе за сохранение на этой территории и защите наших домов и семей", - говорится в Видовданской декларации, которую зачитал экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович. Принятый на собрании документ содержит еще четыре пункта, в которых 20-летнее насилие косовоалбанских властей названо фашистским, выдвинуто требование приступить к формированию Сообщества сербских общин, призывается поддержка официального Белграда, высказана приверженность миру. Сербы на севере Косово и Метохии уже месяц продолжают мирные акции протеста перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за попытки Приштины ввести в должность албанских мэров, самоуправства спецназа косовоалбанской полиции и жестких задержаний соотечественников. Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в минувшую пятницу в северной Косовска-Митровице серба, который работает в местном коммунальном хозяйстве. Он стал восьмым задержанным в Косово и Метохии сербом за последний месяц. Причина задержания неизвестна. Президент Сербии Александр Вучич 22 июня на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжают блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров. Власти самопровозглашенной республики Косово при этом разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят несербские грузы. Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Президент Сербии заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230627/kosovo-1880702450.html

https://ria.ru/20230623/serbiya-1880061828.html

https://ria.ru/20230623/kosovo-1880017443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, приштина, сербия