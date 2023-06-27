https://ria.ru/20230627/kosovo-1880702450.html
Посол России в Сербии рассказал о работе миссии НАТО в Косово
Посол России в Сербии рассказал о работе миссии НАТО в Косово - РИА Новости, 27.06.2023
Посол России в Сербии рассказал о работе миссии НАТО в Косово
Миссия НАТО в Косово KFOR не уделяет должного внимания притеснениям сербов в регионе или занимает сторону косовского спецназа, заявил посол России в Сербии... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:54
2023-06-27T13:54
2023-06-27T13:54
в мире
сербия
косово
россия
александр боцан-харченко
александр вучич
освободительная армия косово
нато
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово KFOR не уделяет должного внимания притеснениям сербов в регионе или занимает сторону косовского спецназа, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Продолжаются задержания сербов, их притеснения, психологическое давление. При этом "Силы для Косово" (СДК, KFOR), которые должны быть нейтральными и поддерживать безопасность в первую очередь тех, кто находится под угрозой, а именно сербов, или смотрят сквозь пальцы (на притеснения – ред.), или занимают сторону косовского спецназа", – сказал Боцан-Харченко на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной политической ситуации в Сербии и перспективам двусторонних отношений с Россией. Он отметил, что никакие договоренности по деэскалации ситуации в регионе не выполняются. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали полицейские самопровозглашенной республики Косово. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230623/serbiya-1880061828.html
https://ria.ru/20230623/kosovo-1880017443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, освободительная армия косово, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Сербия, Косово, Россия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Освободительная армия Косово, НАТО, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
Посол России в Сербии рассказал о работе миссии НАТО в Косово
Посол в Сербии Боцан-Харченко: миссия НАТО игнорирует случаи притеснения сербов в Косово
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово KFOR не уделяет должного внимания притеснениям сербов в регионе или занимает сторону косовского спецназа, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Продолжаются задержания сербов, их притеснения, психологическое давление. При этом "Силы для Косово" (СДК, KFOR), которые должны быть нейтральными и поддерживать безопасность в первую очередь тех, кто находится под угрозой, а именно сербов, или смотрят сквозь пальцы (на притеснения – ред.), или занимают сторону косовского спецназа", – сказал Боцан-Харченко на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной политической ситуации в Сербии и перспективам двусторонних отношений с Россией.
Посол в Сербии прокомментировал заявление командующего миссии НАТО в Косово
Он отметил, что никакие договоренности по деэскалации ситуации в регионе не выполняются.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово
" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии
(в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовоалбанские структуры в Приштине
17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали полицейские самопровозглашенной республики Косово. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Серба в Косово задержали на следующий день после призывов ЕС к деэскалации