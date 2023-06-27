https://ria.ru/20230627/konsultatsii-1880788365.html
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО - РИА Новости, 27.06.2023
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО
Россия и Китай во вторник провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:13
2023-06-27T20:13
2023-06-27T20:17
россия
китай
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Китай во вторник провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ."Во вторник, 27 июня, в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны. Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что подтверждена нацеленность на регулярное проведение подобных консультаций в будущем.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО
МИД: Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны