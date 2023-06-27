https://ria.ru/20230627/konsultatsii-1880788365.html

Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО

Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО - РИА Новости, 27.06.2023

Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО

Россия и Китай во вторник провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T20:13

2023-06-27T20:13

2023-06-27T20:17

россия

китай

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Китай во вторник провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ."Во вторник, 27 июня, в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны. Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что подтверждена нацеленность на регулярное проведение подобных консультаций в будущем.

https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва