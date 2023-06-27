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Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО - РИА Новости, 27.06.2023
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20:13 27.06.2023 (обновлено: 20:17 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/konsultatsii-1880788365.html
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО - РИА Новости, 27.06.2023
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО
Россия и Китай во вторник провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:13
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россия
китай
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Китай во вторник провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ."Во вторник, 27 июня, в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны. Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что подтверждена нацеленность на регулярное проведение подобных консультаций в будущем.
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россия, китай, москва
Россия, Китай, Москва
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО

МИД: Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Китай во вторник провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ.
"Во вторник, 27 июня, в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны. Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подтверждена нацеленность на регулярное проведение подобных консультаций в будущем.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова
21 июня, 17:39
 
РоссияКитайМосква
 
 
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