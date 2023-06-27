https://ria.ru/20230627/kleschi-1880459849.html

Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве

Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве - РИА Новости, 27.06.2023

Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве

Лето – активная пора для прогулок на природе, однако приятный променад может испортить встреча не с самым милым представителем городской фауны – клещом. РИА... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:00

2023-06-27T09:00

2023-06-27T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосприрода

общество

здоровье

клещ

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Лето – активная пора для прогулок на природе, однако приятный променад может испортить встреча не с самым милым представителем городской фауны – клещом. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", какие правила безопасности необходимо соблюдать во время посещения природных зон Москвы, чтобы не "подхватить" клеща.

https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html

https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html

https://realty.ria.ru/20210819/moskva-1746318189.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, общество, здоровье, клещ