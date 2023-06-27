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Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве - РИА Новости, 27.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kleschi-1880459849.html
Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве
Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве - РИА Новости, 27.06.2023
Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве
Лето – активная пора для прогулок на природе, однако приятный променад может испортить встреча не с самым милым представителем городской фауны – клещом. РИА... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:00
2023-06-27T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
общество
здоровье
клещ
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Лето – активная пора для прогулок на природе, однако приятный променад может испортить встреча не с самым милым представителем городской фауны – клещом. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", какие правила безопасности необходимо соблюдать во время посещения природных зон Москвы, чтобы не "подхватить" клеща.
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москва, мосприрода, общество, здоровье, клещ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Общество, Здоровье, Клещ

Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора по Свердловской области в Екатеринбурге
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора по Свердловской области в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лето – активная пора для прогулок на природе, однако приятный променад может испортить встреча не с самым милым представителем городской фауны – клещом. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", какие правила безопасности необходимо соблюдать во время посещения природных зон Москвы, чтобы не "подхватить" клеща.
Где водятся клещи?

Клещи просыпаются на природных территориях города, когда температура воздуха стабильно держится на отметке выше 5 градусов по Цельсию. В этот период они уже представляют потенциальную угрозу для человека. Для выживания и размножения клещам необходим ряд условий: территория с плотным слоем растительности, наличие животных, кровью которых они кормятся, относительная влажность и тепло.

В основном клещи водятся в лиственных и смешанных лесах, однако их можно встретить в парках, скверах и на газонах в черте города.

Пиковая активность клещей приходится на май-июнь, с июля их активность начинает снижаться, но вероятность встречи с ними сохраняется вплоть до октября. В сухие солнечные дни клещи пассивны, в пасмурную погоду, наоборот, оживляются.

В сезон активности клещей специалисты "Мосприроды" проводят профилактические мероприятия: выкашивают траву рядом с дорожками, детскими и спортивными площадками, поскольку действующим природоохранным законодательством наложены ограничения по обработке химическими препаратами особо охраняемых природных территорий.

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Какие болезни они переносят?

Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как:

- клещевой энцефалит;

- клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма;

- моноцитарный эрлихиоз человека и др.

Как защититься от укуса клеща?

На природных территориях Москвы вероятность встречи с клещом выше, чем в высокоурбанизированной городской среде. Чтобы минимизировать риск укуса, необходимо с умом подойти к выбору экипировки и соблюдать правила поведения в зеленых зонах, в частности:

- выбирать облегающую закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами;

- носить головной убор;

- выбирать одежду светлых оттенков, чтобы вовремя заметить клеща;

- носить высокую обувь с заправленными в голенище штанинами;

- ходить по проложенным тропинками и избегать участков с густой растительностью и высокой влажностью;

- осматривать себя, домашних питомцев и детей как можно чаще во время прогулки и по возвращении домой;

- до посещения природной территории применять репелленты, отпугивающие клещей.

В "Мосприроде" обращают внимание, что клещ кусает жертву не сразу – какое-то время он ползает по человеку, выбирая место. Поэтому во время прогулки следует обращать внимание на ощущения (чувство щекотки, например), чтобы своевременно обнаружить членистоногого и смахнуть его с себя.

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Какие симптомы проявляются при укусе?

Наиболее распространенными являются:

- сыпь;

- покраснения и отек в месте укуса;

- головная боль;

- тошнота;

- слабость;

- озноб;

- увеличение лимфатических узлов.

У аллергиков симптомы могут проявляться сильнее, поэтому им следует быть особенно осмотрительными.

Что делать, если клещ все-таки укусил?

При укусе клещ впрыскивает в жертву своеобразное обезболивающее, поэтому нередко паразита обнаруживают спустя несколько часов. Желательно как можно скорее обратиться в ближайший травматологический пункт или медицинское учреждение для удаления клеща и обработки места укуса. Узнать адрес ближайшего к вам учреждения можно по номеру справочной службы скорой помощи: +7 (495) 620-41-40, получить консультацию – по номеру 103.

Извлекать клеща самостоятельно специалисты не рекомендуют – членистоногого можно случайно раздавить, и тогда оно впрыснет в кровь большое количество инфицированной жидкости. Другая опасность – из-за неаккуратного извлечения в коже может остаться хоботок или голова клеща, и пострадавшему в таком случае точно придется обращаться за помощью к специалистам.

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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаОбществоЗдоровьеКлещ
 
 
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