Предупрежден и защищен: все, что нужно знать о клещах в Москве
Клещи просыпаются на природных территориях города, когда температура воздуха стабильно держится на отметке выше 5 градусов по Цельсию. В этот период они уже представляют потенциальную угрозу для человека. Для выживания и размножения клещам необходим ряд условий: территория с плотным слоем растительности, наличие животных, кровью которых они кормятся, относительная влажность и тепло.
В основном клещи водятся в лиственных и смешанных лесах, однако их можно встретить в парках, скверах и на газонах в черте города.
Пиковая активность клещей приходится на май-июнь, с июля их активность начинает снижаться, но вероятность встречи с ними сохраняется вплоть до октября. В сухие солнечные дни клещи пассивны, в пасмурную погоду, наоборот, оживляются.
В сезон активности клещей специалисты "Мосприроды" проводят профилактические мероприятия: выкашивают траву рядом с дорожками, детскими и спортивными площадками, поскольку действующим природоохранным законодательством наложены ограничения по обработке химическими препаратами особо охраняемых природных территорий.
Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как:
- клещевой энцефалит;
- клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма;
- моноцитарный эрлихиоз человека и др.
На природных территориях Москвы вероятность встречи с клещом выше, чем в высокоурбанизированной городской среде. Чтобы минимизировать риск укуса, необходимо с умом подойти к выбору экипировки и соблюдать правила поведения в зеленых зонах, в частности:
- выбирать облегающую закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами;
- носить головной убор;
- выбирать одежду светлых оттенков, чтобы вовремя заметить клеща;
- носить высокую обувь с заправленными в голенище штанинами;
- ходить по проложенным тропинками и избегать участков с густой растительностью и высокой влажностью;
- осматривать себя, домашних питомцев и детей как можно чаще во время прогулки и по возвращении домой;
- до посещения природной территории применять репелленты, отпугивающие клещей.
В "Мосприроде" обращают внимание, что клещ кусает жертву не сразу – какое-то время он ползает по человеку, выбирая место. Поэтому во время прогулки следует обращать внимание на ощущения (чувство щекотки, например), чтобы своевременно обнаружить членистоногого и смахнуть его с себя.
Наиболее распространенными являются:
- сыпь;
- покраснения и отек в месте укуса;
- головная боль;
- тошнота;
- слабость;
- озноб;
- увеличение лимфатических узлов.
У аллергиков симптомы могут проявляться сильнее, поэтому им следует быть особенно осмотрительными.
При укусе клещ впрыскивает в жертву своеобразное обезболивающее, поэтому нередко паразита обнаруживают спустя несколько часов. Желательно как можно скорее обратиться в ближайший травматологический пункт или медицинское учреждение для удаления клеща и обработки места укуса. Узнать адрес ближайшего к вам учреждения можно по номеру справочной службы скорой помощи: +7 (495) 620-41-40, получить консультацию – по номеру 103.
Извлекать клеща самостоятельно специалисты не рекомендуют – членистоногого можно случайно раздавить, и тогда оно впрыснет в кровь большое количество инфицированной жидкости. Другая опасность – из-за неаккуратного извлечения в коже может остаться хоботок или голова клеща, и пострадавшему в таком случае точно придется обращаться за помощью к специалистам.