https://ria.ru/20230627/kitay-1880626192.html

Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов

Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов - РИА Новости, 27.06.2023

Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов

Власти Китая, основываясь на показателях первого квартала 2023 года и перспектив стабильного экономического развития, рассчитывают на достижение цели роста ВВП... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:00

2023-06-27T09:00

2023-06-27T09:00

экономика

китай

тяньцзинь

ли цян

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Власти Китая, основываясь на показателях первого квартала 2023 года и перспектив стабильного экономического развития, рассчитывают на достижение цели роста ВВП в 5% по итогам года, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Судя по этому году, тенденция улучшения восстановления китайской экономики весьма очевидна, темпы экономического роста в первом квартале составили 4,5%. Ожидается, что во втором квартале темпы роста будет еще быстрее, и мы надеемся достичь установленной в начале года цели экономического роста на уровне около 5% за весь год", - заявил Ли Цян на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известного как "летний Давос". Он также добавил, что власти страны примут более практичные и эффективные меры по расширению потенциала внутреннего спроса, активизации жизнеспособности рынка, содействию скоординированному развитию городских и сельских районов. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2023 года составил 28,499 триллиона юаней (4,14 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 4,5%. Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось. ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов). Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", открылось во вторник в городе Тяньцзинь на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.

https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html

https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, тяньцзинь, ли цян