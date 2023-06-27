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Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов - РИА Новости, 27.06.2023
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09:00 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kitay-1880626192.html
Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов
Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов - РИА Новости, 27.06.2023
Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов
Власти Китая, основываясь на показателях первого квартала 2023 года и перспектив стабильного экономического развития, рассчитывают на достижение цели роста ВВП... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:00
2023-06-27T09:00
экономика
китай
тяньцзинь
ли цян
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Власти Китая, основываясь на показателях первого квартала 2023 года и перспектив стабильного экономического развития, рассчитывают на достижение цели роста ВВП в 5% по итогам года, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Судя по этому году, тенденция улучшения восстановления китайской экономики весьма очевидна, темпы экономического роста в первом квартале составили 4,5%. Ожидается, что во втором квартале темпы роста будет еще быстрее, и мы надеемся достичь установленной в начале года цели экономического роста на уровне около 5% за весь год", - заявил Ли Цян на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известного как "летний Давос". Он также добавил, что власти страны примут более практичные и эффективные меры по расширению потенциала внутреннего спроса, активизации жизнеспособности рынка, содействию скоординированному развитию городских и сельских районов. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2023 года составил 28,499 триллиона юаней (4,14 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 4,5%. Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось. ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов). Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", открылось во вторник в городе Тяньцзинь на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.
https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html
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экономика, китай, тяньцзинь, ли цян
Экономика, Китай, Тяньцзинь, Ли Цян
Власти Китая рассчитывают на достижение цели роста ВВП в пять процентов

Пекин рассчитывает на достижение цели роста ВВП в пять процентов по итогам 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Власти Китая, основываясь на показателях первого квартала 2023 года и перспектив стабильного экономического развития, рассчитывают на достижение цели роста ВВП в 5% по итогам года, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Судя по этому году, тенденция улучшения восстановления китайской экономики весьма очевидна, темпы экономического роста в первом квартале составили 4,5%. Ожидается, что во втором квартале темпы роста будет еще быстрее, и мы надеемся достичь установленной в начале года цели экономического роста на уровне около 5% за весь год", - заявил Ли Цян на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известного как "летний Давос".
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Он также добавил, что власти страны примут более практичные и эффективные меры по расширению потенциала внутреннего спроса, активизации жизнеспособности рынка, содействию скоординированному развитию городских и сельских районов.
Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2023 года составил 28,499 триллиона юаней (4,14 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 4,5%.
Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.
ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).
Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", открылось во вторник в городе Тяньцзинь на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.
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