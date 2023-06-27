https://ria.ru/20230627/kitay-1880624360.html

Миру нужно действовать сообща, заявил премьер Китая

Миру нужно действовать сообща, заявил премьер Китая - РИА Новости, 27.06.2023

Миру нужно действовать сообща, заявил премьер Китая

Эпоха индивидуального героизма прошла, перед лицом многочисленных серьезных глобальных вызовов человечеству необходимо действовать сообща, заявил во вторник... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:30

2023-06-27T08:30

2023-06-27T08:30

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китай

мир

тяньцзинь

ли цян

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Эпоха индивидуального героизма прошла, перед лицом многочисленных серьезных глобальных вызовов человечеству необходимо действовать сообща, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "История развития человеческого общества — это история постоянного преодоления различных вызовов и трудностей. Перед лицом серьезных кризисов ни одна страна не может заботиться только о себе, и ни одна страна не сможет в одиночку решить все проблемы. Единство и сотрудничество – правильный путь для человечества", - заявил Ли Цян на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известного как "летний Давос". Он отметил, что за последние три года все страны мира приложили титанические усилия, чтобы справиться с вызовами пандемии, продемонстрировав мощную силу солидарности и взаимопомощи человечества. "Пандемия COVID-19 будет не последним кризисом в сфере общественного здравоохранения, с которым столкнется человечество... Перед нами все еще стоит множество глобальных вызовов и трудностей, включая борьбу с изменением климата, проблему долговых рисков, медленного роста (экономики – ред.), разрыв между богатыми и бедными", - указал Ли Цян. Он добавил, что судьбы людей тесно связаны между собой, поэтому необходимо и дальше развивать концепцию взаимовыгодного сотрудничества, работать вместе для решения глобальных проблем и общими усилиями способствовать прогрессу человеческой цивилизации. "Всем известно, что нынешняя эпоха — это не эпоха борьбы в одиночку, в некотором смысле эпоха индивидуального героизма прошла, нынешняя эпоха требует взаимного сотрудничества", - указал он. Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", открылось во вторник в городе Тяньцзинь на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.

https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html

https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, мир, тяньцзинь, ли цян