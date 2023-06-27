https://ria.ru/20230627/kanikuly-1880747532.html

Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников

Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников - РИА Новости, 27.06.2023

Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников, чтобы обеспечить более равномерную нагрузку на детей в ходе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:53

2023-06-27T16:53

2023-06-27T18:48

в мире

франция

германия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников, чтобы обеспечить более равномерную нагрузку на детей в ходе учебного года, передает радиостанция France Info."Мы должны возобновить дебаты о школьном расписании", — заявил он во время визита в школу в Марселе. По мнению главы государства, длинные каникулы летом приводят к неравномерной нагрузке во время учебного года. При этом у некоторых детей каникулы длятся два с половиной месяца, а у других — почти три. Кроме того, французский лидер отметил, что длинные летние каникулы усиливают неравенство среди школьников. Пока дети из обеспеченных семей проводят каникулы "отправляясь в языковые лагеря", дети из "кварталов" вынуждены проводить время на площадках с минимальной спортивной инфраструктурой. Макрон привел в пример ФРГ, где летние каникулы короче, но это позволяет более равномерно распределить нагрузку в течение года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230627/makron-1880703079.html

https://ria.ru/20230624/makron-1880111263.html

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в мире, франция, германия, эммануэль макрон