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Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников - РИА Новости, 27.06.2023
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16:53 27.06.2023 (обновлено: 18:48 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/kanikuly-1880747532.html
Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников
Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников - РИА Новости, 27.06.2023
Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников, чтобы обеспечить более равномерную нагрузку на детей в ходе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:53
2023-06-27T18:48
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников, чтобы обеспечить более равномерную нагрузку на детей в ходе учебного года, передает радиостанция France Info."Мы должны возобновить дебаты о школьном расписании", — заявил он во время визита в школу в Марселе. По мнению главы государства, длинные каникулы летом приводят к неравномерной нагрузке во время учебного года. При этом у некоторых детей каникулы длятся два с половиной месяца, а у других — почти три. Кроме того, французский лидер отметил, что длинные летние каникулы усиливают неравенство среди школьников. Пока дети из обеспеченных семей проводят каникулы "отправляясь в языковые лагеря", дети из "кварталов" вынуждены проводить время на площадках с минимальной спортивной инфраструктурой. Макрон привел в пример ФРГ, где летние каникулы короче, но это позволяет более равномерно распределить нагрузку в течение года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230627/makron-1880703079.html
https://ria.ru/20230624/makron-1880111263.html
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в мире, франция, германия, эммануэль макрон
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон
Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников

Эммануэль Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить летние каникулы для французских школьников, чтобы обеспечить более равномерную нагрузку на детей в ходе учебного года, передает радиостанция France Info.
"Мы должны возобновить дебаты о школьном расписании", — заявил он во время визита в школу в Марселе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Голубая мечта. В окружении Макрона заговорили о третьем сроке
Вчера, 13:57
По мнению главы государства, длинные каникулы летом приводят к неравномерной нагрузке во время учебного года. При этом у некоторых детей каникулы длятся два с половиной месяца, а у других — почти три.
Кроме того, французский лидер отметил, что длинные летние каникулы усиливают неравенство среди школьников. Пока дети из обеспеченных семей проводят каникулы "отправляясь в языковые лагеря", дети из "кварталов" вынуждены проводить время на площадках с минимальной спортивной инфраструктурой.
Макрон привел в пример ФРГ, где летние каникулы короче, но это позволяет более равномерно распределить нагрузку в течение года.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Макрон заявил о создании нового миропорядка и проблемах стран Юга
24 июня, 01:12
 
В миреФранцияГерманияЭммануэль Макрон
 
 
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