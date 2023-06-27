https://ria.ru/20230627/kamchatka-1880707657.html

МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года

МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года - РИА Новости, 27.06.2023

МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года

Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:16

2023-06-27T14:16

2023-06-27T14:26

общество

камчатский край

камчатка

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным отчетом на сессии законодательного собрания края. "За год на Камчатке он (МРОТ - ред.) вырос на 17%, а с 1 января 2024-го МРОТ увеличится еще на 18,5% и составит в Камчатском крае 50 029 рублей", - сказал Солодов. Также правительством Камчатского края принято решение об увеличении фондов оплаты труда некоторым категориям работников бюджетной сферы. Так, с 1 марта 2023 года на 20% увеличена оплата труда работникам противопожарной службы края. С 1 июня 2023 года проиндексирована на 10% оплата труда соцработникам учреждений соцзащиты и на 4% отдельным категориям медработников. На 2023 год размер МРОТ в Камчатском крае составляет 16 242 рубля без применения районных коэффициентов. При применении норм районного регулирования МРОТ составляет 42 229 рублей, в Корякском округе – 45 478 рублей, в Алеутском муниципальном округе – 48 726 рублей.

https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html

https://ria.ru/20230529/mrot-1874913390.html

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камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камчатский край, камчатка, владимир солодов