Рейтинг@Mail.ru
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 27.06.2023 (обновлено: 14:26 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/kamchatka-1880707657.html
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года - РИА Новости, 27.06.2023
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года
Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:16
2023-06-27T14:26
общество
камчатский край
камчатка
владимир солодов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным отчетом на сессии законодательного собрания края. "За год на Камчатке он (МРОТ - ред.) вырос на 17%, а с 1 января 2024-го МРОТ увеличится еще на 18,5% и составит в Камчатском крае 50 029 рублей", - сказал Солодов. Также правительством Камчатского края принято решение об увеличении фондов оплаты труда некоторым категориям работников бюджетной сферы. Так, с 1 марта 2023 года на 20% увеличена оплата труда работникам противопожарной службы края. С 1 июня 2023 года проиндексирована на 10% оплата труда соцработникам учреждений соцзащиты и на 4% отдельным категориям медработников. На 2023 год размер МРОТ в Камчатском крае составляет 16 242 рубля без применения районных коэффициентов. При применении норм районного регулирования МРОТ составляет 42 229 рублей, в Корякском округе – 45 478 рублей, в Алеутском муниципальном округе – 48 726 рублей.
https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html
https://ria.ru/20230529/mrot-1874913390.html
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_872490dedfcaa5dd663820c2d5b6a86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, камчатский край, камчатка, владимир солодов
Общество, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года

Губернатор Владимир Солодов: МРОТ на Камчатке повысят до 50 тысяч рублей с 2024 года

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным отчетом на сессии законодательного собрания края.
"За год на Камчатке он (МРОТ - ред.) вырос на 17%, а с 1 января 2024-го МРОТ увеличится еще на 18,5% и составит в Камчатском крае 50 029 рублей", - сказал Солодов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин рассказал об индексации МРОТ
16 июня, 18:24
Также правительством Камчатского края принято решение об увеличении фондов оплаты труда некоторым категориям работников бюджетной сферы. Так, с 1 марта 2023 года на 20% увеличена оплата труда работникам противопожарной службы края. С 1 июня 2023 года проиндексирована на 10% оплата труда соцработникам учреждений соцзащиты и на 4% отдельным категориям медработников.
На 2023 год размер МРОТ в Камчатском крае составляет 16 242 рубля без применения районных коэффициентов. При применении норм районного регулирования МРОТ составляет 42 229 рублей, в Корякском округе – 45 478 рублей, в Алеутском муниципальном округе – 48 726 рублей.
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30 процентов
29 мая, 19:03
 
ОбществоКамчатский крайКамчаткаВладимир Солодов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала