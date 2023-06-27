https://ria.ru/20230627/kamchatka-1880707657.html
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года - РИА Новости, 27.06.2023
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года
Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:16
2023-06-27T14:16
2023-06-27T14:26
общество
камчатский край
камчатка
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным отчетом на сессии законодательного собрания края. "За год на Камчатке он (МРОТ - ред.) вырос на 17%, а с 1 января 2024-го МРОТ увеличится еще на 18,5% и составит в Камчатском крае 50 029 рублей", - сказал Солодов. Также правительством Камчатского края принято решение об увеличении фондов оплаты труда некоторым категориям работников бюджетной сферы. Так, с 1 марта 2023 года на 20% увеличена оплата труда работникам противопожарной службы края. С 1 июня 2023 года проиндексирована на 10% оплата труда соцработникам учреждений соцзащиты и на 4% отдельным категориям медработников. На 2023 год размер МРОТ в Камчатском крае составляет 16 242 рубля без применения районных коэффициентов. При применении норм районного регулирования МРОТ составляет 42 229 рублей, в Корякском округе – 45 478 рублей, в Алеутском муниципальном округе – 48 726 рублей.
https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html
https://ria.ru/20230529/mrot-1874913390.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, камчатский край, камчатка, владимир солодов
Общество, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов
МРОТ на Камчатке повысят на 18,5 процента с 2024 года
Губернатор Владимир Солодов: МРОТ на Камчатке повысят до 50 тысяч рублей с 2024 года
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в Камчатском крае с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% и составит более 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным отчетом на сессии законодательного собрания края.
"За год на Камчатке он (МРОТ - ред.) вырос на 17%, а с 1 января 2024-го МРОТ увеличится еще на 18,5% и составит в Камчатском крае 50 029 рублей", - сказал Солодов.
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Также правительством Камчатского края принято решение об увеличении фондов оплаты труда некоторым категориям работников бюджетной сферы. Так, с 1 марта 2023 года на 20% увеличена оплата труда работникам противопожарной службы края. С 1 июня 2023 года проиндексирована на 10% оплата труда соцработникам учреждений соцзащиты и на 4% отдельным категориям медработников.
На 2023 год размер МРОТ в Камчатском крае составляет 16 242 рубля без применения районных коэффициентов. При применении норм районного регулирования МРОТ составляет 42 229 рублей, в Корякском округе – 45 478 рублей, в Алеутском муниципальном округе – 48 726 рублей.
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