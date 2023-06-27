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На Камчатке освободили ветеранов боевых действий от транспортного налога

На Камчатке освободили ветеранов боевых действий от транспортного налога - РИА Новости, 27.06.2023

На Камчатке освободили ветеранов боевых действий от транспортного налога

Законодательное собрание Камчатского края на сессии приняло поправки в закон, освободив участников боевых действий от уплаты транспортного налога на автомобили, РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:40

2023-06-27T04:40

2023-06-27T04:40

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на сессии приняло поправки в закон, освободив участников боевых действий от уплаты транспортного налога на автомобили, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Давно прорабатывался вопрос о льготе по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, и в том числе – для участников СВО. Эта категория граждан получила право на освобождение от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил", – цитирует пресс-служба спикера регионального парламента Ирину Унтилову. Новая льгота станет дополнительной мерой поддержки военнослужащих, сотрудников силовых структур, добровольцев, которые выполняли и выполняют стратегические задачи государства. Она будет распространена на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Сейчас в крае статус ветерана военных действий имеют 2355 человек. И уже действует более 30 мер поддержки для участников СВО и их семей.

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камчатский край, камчатка, общество