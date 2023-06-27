Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 27.06.2023 (обновлено: 01:44 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/izrail-1880606188.html
СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу
СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу
Израиль раскрыл планы построить 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщила в понедельник газета Jerusalem Post. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T01:33
2023-06-27T01:44
израиль
западный берег реки иордан
сша
государственный департамент сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Израиль раскрыл планы построить 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщила в понедельник газета Jerusalem Post. "В понедельник Израиль выдвинул планы по строительству 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, Высший совет по планированию в Иудее и Самарии окончательно одобрил проекты 818 домов, а планы по строительству другие домов будут рассмотрены позднее. Кроме того, газета добавляет со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, что Соединенные Штаты очень обеспокоены таким планом Израиля. "США выступают против таких односторонних действий, которые затрудняют достижение решения о создании двух государств и являются препятствием на пути к миру", - сказал он.
https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html
израиль
западный берег реки иордан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, западный берег реки иордан, сша, государственный департамент сша, в мире
Израиль, Западный берег реки Иордан, США, Государственный департамент США, В мире
СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу

JP: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Израиль раскрыл планы построить 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщила в понедельник газета Jerusalem Post.
«
"В понедельник Израиль выдвинул планы по строительству 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, Высший совет по планированию в Иудее и Самарии окончательно одобрил проекты 818 домов, а планы по строительству другие домов будут рассмотрены позднее.
Кроме того, газета добавляет со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, что Соединенные Штаты очень обеспокоены таким планом Израиля.
"США выступают против таких односторонних действий, которые затрудняют достижение решения о создании двух государств и являются препятствием на пути к миру", - сказал он.
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Лавров заявил о напряженной ситуации на Западном берегу и в секторе Газа
25 апреля, 18:20
 
ИзраильЗападный берег реки ИорданСШАГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала