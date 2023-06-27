https://ria.ru/20230627/izrail-1880606188.html

СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу

СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу - РИА Новости, 27.06.2023

СМИ: Израиль планирует построить 5,7 тысячи новых домов на Западном берегу

Израиль раскрыл планы построить 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщила в понедельник газета Jerusalem Post. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T01:33

2023-06-27T01:33

2023-06-27T01:44

израиль

западный берег реки иордан

сша

государственный департамент сша

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Израиль раскрыл планы построить 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщила в понедельник газета Jerusalem Post. "В понедельник Израиль выдвинул планы по строительству 5,7 тысячи новых домов для поселенцев на Западном берегу", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, Высший совет по планированию в Иудее и Самарии окончательно одобрил проекты 818 домов, а планы по строительству другие домов будут рассмотрены позднее. Кроме того, газета добавляет со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, что Соединенные Штаты очень обеспокоены таким планом Израиля. "США выступают против таких односторонних действий, которые затрудняют достижение решения о создании двух государств и являются препятствием на пути к миру", - сказал он.

https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html

израиль

западный берег реки иордан

сша

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израиль, западный берег реки иордан, сша, государственный департамент сша, в мире