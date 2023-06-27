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Лукашенко заявил, что белорусы проходят испытание на прочность - РИА Новости, 27.06.2023
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11:13 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ispytanie-1880661942.html
Лукашенко заявил, что белорусы проходят испытание на прочность
Лукашенко заявил, что белорусы проходят испытание на прочность - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что белорусы проходят испытание на прочность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее поколение белорусов проходит испытание на прочность. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:13
2023-06-27T11:13
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее поколение белорусов проходит испытание на прочность. "Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада", - заявил Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. "Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. "Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны - это результат кропотливой ежедневной работы", - сказал Лукашенко. Она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой риска для жизни, отметил президент.
https://ria.ru/20230622/sg-1879721912.html
https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879237619.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил, что белорусы проходят испытание на прочность

Лукашенко заявил, что нынешнее поколение белорусов проходит испытание на прочность

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее поколение белорусов проходит испытание на прочность.
"Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада", - заявил Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
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"Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом.
"Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны - это результат кропотливой ежедневной работы", - сказал Лукашенко. Она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой риска для жизни, отметил президент.
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