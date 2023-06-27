https://ria.ru/20230627/inoagenty-1880664921.html
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России - РИА Новости, 27.06.2023
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России
Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:25
2023-06-27T11:25
2023-06-27T11:52
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда.Суд напомнил, что граждане, которым Министерство юстиции присвоило такой статус, не могут участвовать в избирательных кампаниях и способствовать определенному результату на выборах, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов". "С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", — говорится в документе.В декабре 2022 года Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов, в который входят физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.
https://ria.ru/20230425/vybory-1867489068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, общество
Россия, Политика, Общество
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России
Верховный суд постановил не допускать иноагентов наблюдать за выборами
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда.
Суд напомнил, что граждане, которым Министерство юстиции присвоило такой статус, не могут участвовать в избирательных кампаниях и способствовать определенному результату на выборах, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов".
"С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", — говорится в документе.
В декабре 2022 года Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов, в который входят физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.
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