https://ria.ru/20230627/inoagenty-1880664921.html

Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России

Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России - РИА Новости, 27.06.2023

Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России

Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:25

2023-06-27T11:25

2023-06-27T11:52

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политика

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда.Суд напомнил, что граждане, которым Министерство юстиции присвоило такой статус, не могут участвовать в избирательных кампаниях и способствовать определенному результату на выборах, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов". "С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", — говорится в документе.В декабре 2022 года Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов, в который входят физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.

https://ria.ru/20230425/vybory-1867489068.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, общество