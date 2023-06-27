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Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России - РИА Новости, 27.06.2023
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11:25 27.06.2023 (обновлено: 11:52 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/inoagenty-1880664921.html
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России - РИА Новости, 27.06.2023
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России
Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:25
2023-06-27T11:52
россия
политика
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда.Суд напомнил, что граждане, которым Министерство юстиции присвоило такой статус, не могут участвовать в избирательных кампаниях и способствовать определенному результату на выборах, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов". "С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", — говорится в документе.В декабре 2022 года Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов, в который входят физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.
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россия, политика, общество
Россия, Политика, Общество
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России

Верховный суд постановил не допускать иноагентов наблюдать за выборами

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии на участке во Владимире
Член избирательной комиссии на участке во Владимире - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
Член избирательной комиссии на участке во Владимире. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах, сказано в постановлении пленума Верховного суда.
Суд напомнил, что граждане, которым Министерство юстиции присвоило такой статус, не могут участвовать в избирательных кампаниях и способствовать определенному результату на выборах, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов".
"С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", — говорится в документе.
В декабре 2022 года Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов, в который входят физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.
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