https://ria.ru/20230627/infrastruktura-1880696752.html

Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24%

Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24% - РИА Новости, 27.06.2023

Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24%

Инфраструктура строящегося промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе Адыгеи готова на 24%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:41

2023-06-27T13:41

2023-06-27T13:41

республика адыгея

мурат кумпилов

тахтамукайский район

республика адыгея

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МАЙКОП, 27 июн – РИА Новости. Инфраструктура строящегося промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе Адыгеи готова на 24%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход реализации якорных проектов региона – строительство промпарка "Энем" и экокурорта "Лагонаки"."На создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе за счет средств индивидуальной программы до 2024 года предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. Уже ведутся работы по прокладке газопровода, водопровода, водоотведения. Процент технической готовности – 24%. Также рассматривается вопрос о выделении средств на компенсацию инвестору платы за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов горнолыжного курорта "Лагонаки", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные минэкономразвития республики.По информации республиканского кабмина, все мероприятия дорожной карты по строительству экокурорта выполняются по плану. В рамках первого этапа панируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, в рамках второго этапа – строительство гостиниц, на третьем предполагается окончательное освоение территории, а к 2030 году планируется построить 37 километров горнолыжных трасс и обустроить канатные дороги.Уточняется, что реализации обоих проектов способствует индивидуальная программа социально-экономического развития республики."В этой работе у нас есть максимальная поддержка правительства РФ, и мы должны сделать все для достижения поставленных целей, исполнения взятых на себя обязательств по реализации якорных проектов. Они дадут существенный мультипликативный эффект: позволят изменить экономику региона, увеличить приток инвестиций, создать большое число новых рабочих мест", – сказал Кумпилов.

https://ria.ru/20230616/adygeya-1878762244.html

тахтамукайский район

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, тахтамукайский район, республика адыгея