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Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24% - РИА Новости, 27.06.2023
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Республика Адыгея
 
13:41 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/infrastruktura-1880696752.html
Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24%
Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24% - РИА Новости, 27.06.2023
Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24%
Инфраструктура строящегося промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе Адыгеи готова на 24%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:41
2023-06-27T13:41
республика адыгея
мурат кумпилов
тахтамукайский район
республика адыгея
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МАЙКОП, 27 июн – РИА Новости. Инфраструктура строящегося промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе Адыгеи готова на 24%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход реализации якорных проектов региона – строительство промпарка "Энем" и экокурорта "Лагонаки"."На создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе за счет средств индивидуальной программы до 2024 года предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. Уже ведутся работы по прокладке газопровода, водопровода, водоотведения. Процент технической готовности – 24%. Также рассматривается вопрос о выделении средств на компенсацию инвестору платы за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов горнолыжного курорта "Лагонаки", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные минэкономразвития республики.По информации республиканского кабмина, все мероприятия дорожной карты по строительству экокурорта выполняются по плану. В рамках первого этапа панируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, в рамках второго этапа – строительство гостиниц, на третьем предполагается окончательное освоение территории, а к 2030 году планируется построить 37 километров горнолыжных трасс и обустроить канатные дороги.Уточняется, что реализации обоих проектов способствует индивидуальная программа социально-экономического развития республики."В этой работе у нас есть максимальная поддержка правительства РФ, и мы должны сделать все для достижения поставленных целей, исполнения взятых на себя обязательств по реализации якорных проектов. Они дадут существенный мультипликативный эффект: позволят изменить экономику региона, увеличить приток инвестиций, создать большое число новых рабочих мест", – сказал Кумпилов.
https://ria.ru/20230616/adygeya-1878762244.html
тахтамукайский район
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мурат кумпилов, тахтамукайский район, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Тахтамукайский район, Республика Адыгея

Инфраструктура строящегося промпарка "Энем" в Адыгее готова на 24%

© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход реализации якорных проектов региона – строительство промпарка "Энем" и экокурорта "Лагонаки"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход реализации якорных проектов региона – строительство промпарка Энем и экокурорта Лагонаки - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход реализации якорных проектов региона – строительство промпарка "Энем" и экокурорта "Лагонаки"
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МАЙКОП, 27 июн – РИА Новости. Инфраструктура строящегося промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе Адыгеи готова на 24%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход реализации якорных проектов региона – строительство промпарка "Энем" и экокурорта "Лагонаки".
"На создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе за счет средств индивидуальной программы до 2024 года предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. Уже ведутся работы по прокладке газопровода, водопровода, водоотведения. Процент технической готовности – 24%. Также рассматривается вопрос о выделении средств на компенсацию инвестору платы за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов горнолыжного курорта "Лагонаки", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные минэкономразвития республики.
По информации республиканского кабмина, все мероприятия дорожной карты по строительству экокурорта выполняются по плану. В рамках первого этапа панируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, в рамках второго этапа – строительство гостиниц, на третьем предполагается окончательное освоение территории, а к 2030 году планируется построить 37 километров горнолыжных трасс и обустроить канатные дороги.
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Уточняется, что реализации обоих проектов способствует индивидуальная программа социально-экономического развития республики.
"В этой работе у нас есть максимальная поддержка правительства РФ, и мы должны сделать все для достижения поставленных целей, исполнения взятых на себя обязательств по реализации якорных проектов. Они дадут существенный мультипликативный эффект: позволят изменить экономику региона, увеличить приток инвестиций, создать большое число новых рабочих мест", – сказал Кумпилов.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловТахтамукайский районРеспублика Адыгея
 
 
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