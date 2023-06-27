https://ria.ru/20230627/gvineya-1880689346.html

Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков

Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023

Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков

Сроки визита в Россию президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:14

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россия

экваториальная гвинея

гвинея

юрий ушаков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сроки визита в Россию президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом. "Сроки будут согласовываться дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли визит президента Экваториальной Гвинеи или он отменен.

https://ria.ru/20230527/gvineya-1874498168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, экваториальная гвинея, гвинея, юрий ушаков