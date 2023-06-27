Рейтинг@Mail.ru
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/gvineya-1880689346.html
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков
Сроки визита в Россию президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:14
политика
россия
экваториальная гвинея
гвинея
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151211/05/1512110586_0:0:4201:2364_1920x0_80_0_0_edcecb7de095b1a9dd3b038c0d3f6eb1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сроки визита в Россию президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом. "Сроки будут согласовываться дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли визит президента Экваториальной Гвинеи или он отменен.
https://ria.ru/20230527/gvineya-1874498168.html
россия
экваториальная гвинея
гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151211/05/1512110586_210:0:3943:2800_1920x0_80_0_0_5ad8db3b52bcce71fff3858218fac072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, экваториальная гвинея, гвинея, юрий ушаков
Политика, Россия, Экваториальная Гвинея, Гвинея, Юрий Ушаков
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков

Песков: сроки визита в Россию президента Гвинеи Мбасонго согласуют дополнительно

© AP Photo / Rebecca BlackwellСотрудник службы безопасности рядоом с портретом президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианги Нгемы Мбасого
Сотрудник службы безопасности рядоом с портретом президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианги Нгемы Мбасого - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Сотрудник службы безопасности рядоом с портретом президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианги Нгемы Мбасого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сроки визита в Россию президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом.
"Сроки будут согласовываться дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли визит президента Экваториальной Гвинеи или он отменен.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели
27 мая, 09:27
 
ПолитикаРоссияЭкваториальная ГвинеяГвинеяЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала