https://ria.ru/20230627/gvineya-1880689346.html
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков
Сроки визита в Россию президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:14
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россия
экваториальная гвинея
гвинея
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сроки визита в Россию президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом. "Сроки будут согласовываться дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли визит президента Экваториальной Гвинеи или он отменен.
https://ria.ru/20230527/gvineya-1874498168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, экваториальная гвинея, гвинея, юрий ушаков
Политика, Россия, Экваториальная Гвинея, Гвинея, Юрий Ушаков
Сроки визита главы Гвинеи в Россию согласуют дополнительно, заявил Песков
Песков: сроки визита в Россию президента Гвинеи Мбасонго согласуют дополнительно