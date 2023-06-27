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ООН не выявила случаев задержания бойцами "Вагнера" гражданских на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/grazhdanskie-1880769791.html
ООН не выявила случаев задержания бойцами "Вагнера" гражданских на Украине
ООН не выявила случаев задержания бойцами "Вагнера" гражданских на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
ООН не выявила случаев задержания бойцами "Вагнера" гражданских на Украине
Миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на Украине не задокументировала ни одного случая произвольного задержания гражданских... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:22
2023-06-27T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
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ЖЕНЕВА, 27 июн - РИА Новости. Миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на Украине не задокументировала ни одного случая произвольного задержания гражданских лиц членами группы "Вагнер", заявила в Женеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. "Мы не задокументировали ни одного случая произвольного задержания гражданских лиц, совершенного группой "Вагнера". Если вы видели отчет, который мы опубликовали в марте, мы действительно задокументировали случаи пыток, жестокого обращения и казни военнопленных группой "Вагнера". Но мы не задокументировали ни одного случая, связанного с задержанными гражданскими лицами", - сказала она в ходе брифинга. В марте Богнер заявила, что миссия задокументировала не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными, но при этом не назвала общего числа таких случаев. Она выразила обеспокоенность этими "случаями произвольной казни", часто совершавшимися после взятия в плен, при этом Богнер отметила, что ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей. В феврале этого года пресс-секретарь УВКПЧ ООН Марта Уртадо заявляла РИА Новости, что управление считает, что размещенное в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным. Она предполагала, что еще одно опубликованное видео, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента, по-видимому, показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных группы "Вагнер". Богнер в заявлении во вторник добавила, что в отчете ее миссии действия членов "Вагнера" были отнесены к действиям российской армии, поскольку, по данным УВКПЧ, группа находится под ее контролем. При этом в рамках спецоперации "Вагнер" взаимодействовал с российским министерством обороны, но не входил в его структуру. Лишь недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что все желающие продолжать службу в зоне специальной военной операции должны заключить контракты с Минобороны для того, чтобы всем были обеспечены социальные гарантии.
https://ria.ru/20230627/moryaki-1880692565.html
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в мире, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН
ООН не выявила случаев задержания бойцами "Вагнера" гражданских на Украине

ООН не выявила случаев произвольного задержания бойцами "Вагнера" гражданских на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы "Вагнера" обследуют дома в центре Артемовска
Бойцы Вагнера обследуют дома в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы "Вагнера" обследуют дома в центре Артемовска. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 июн - РИА Новости. Миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на Украине не задокументировала ни одного случая произвольного задержания гражданских лиц членами группы "Вагнер", заявила в Женеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.
"Мы не задокументировали ни одного случая произвольного задержания гражданских лиц, совершенного группой "Вагнера". Если вы видели отчет, который мы опубликовали в марте, мы действительно задокументировали случаи пыток, жестокого обращения и казни военнопленных группой "Вагнера". Но мы не задокументировали ни одного случая, связанного с задержанными гражданскими лицами", - сказала она в ходе брифинга.
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В марте Богнер заявила, что миссия задокументировала не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными, но при этом не назвала общего числа таких случаев. Она выразила обеспокоенность этими "случаями произвольной казни", часто совершавшимися после взятия в плен, при этом Богнер отметила, что ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей.
В феврале этого года пресс-секретарь УВКПЧ ООН Марта Уртадо заявляла РИА Новости, что управление считает, что размещенное в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным. Она предполагала, что еще одно опубликованное видео, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента, по-видимому, показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных группы "Вагнер".
Богнер в заявлении во вторник добавила, что в отчете ее миссии действия членов "Вагнера" были отнесены к действиям российской армии, поскольку, по данным УВКПЧ, группа находится под ее контролем. При этом в рамках спецоперации "Вагнер" взаимодействовал с российским министерством обороны, но не входил в его структуру. Лишь недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что все желающие продолжать службу в зоне специальной военной операции должны заключить контракты с Минобороны для того, чтобы всем были обеспечены социальные гарантии.
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