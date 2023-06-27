https://ria.ru/20230627/grazhdanskie-1880676038.html

На Украине сажали в тюрьмы доставлявших гумпомощь гражданских, заявила ООН

На Украине сажали в тюрьмы доставлявших гумпомощь гражданских, заявила ООН - РИА Новости, 27.06.2023

На Украине сажали в тюрьмы доставлявших гумпомощь гражданских, заявила ООН

Гражданские лица, которые помогали распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, были заключены в тюрьму на Украине за... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:19

2023-06-27T12:19

2023-06-27T12:31

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ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости. Гражданские лица, которые помогали распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, были заключены в тюрьму на Украине за "сотрудничество с врагом", говорится в отчете УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине."Еще одним источником беспокойства является то, что УВКПЧ задокументировало арест нескольких гражданских лиц, причастных к распределению гуманитарной помощи на территории, оккупированной Российской Федерацией. В одном случае мужчина, раздававший гуманитарную помощь в своем селе в Харьковской области, был осужден за сотрудничество за то, что занимал должность в незаконных организациях на (подконтрольной России) территории. Однако жители деревни выбрали этого человека для выполнения повседневных задач в деревне и, в частности, в отношении распределения гуманитарной помощи", - сказано в документе.УВКПЧ также приводит в качестве примера другой случай, когда мать двоих детей согласилась занять должность волонтера в "оккупационной администрации" с обязанностями, связанными исключительно с распределением гуманитарной помощи среди местного населения Купянска, что было установлено судом. Согласно информации организации, в январе 2023 года она была приговорена к трем годам тюремного заключения и десяти годам запрета занимать государственные должности."УВКПЧ обеспокоено тем, что закон криминализирует "действия коллаборации", не определяя эти действия или другие важные термины достаточно точно, чтобы позволить отдельным лицам регулировать свое поведение и разумно прогнозировать правовые последствия своих действий или бездействия. Это вызывает обеспокоенность по поводу соответствия закона принципу законности и создает риск произвольного задержания", - добавляет офис Верховного комиссара.В документе отмечается, что украинские суды также приговорили гражданских лиц за регистрацию коммерческого предприятия у российских властей и уплату их коммерческих налогов российским властям.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20230301/prava-1855134366.html

https://ria.ru/20230419/prava-1866319530.html

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