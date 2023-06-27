https://ria.ru/20230627/fosagro-1880627836.html

"ФосАгро" заложила основание храма и фруктовый сад в деревне Конюхова

"ФосАгро" заложила основание храма и фруктовый сад в деревне Конюхова - РИА Новости, 27.06.2023

"ФосАгро" заложила основание храма и фруктовый сад в деревне Конюхова

Семьи работников группы "ФосАгро" заложили фундамент храма в честь святителя Николая Чудотворца и фруктовый сад в деревне Федора Конюхова в Заокском районе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:16

2023-06-27T09:16

2023-06-27T10:15

фосагро

федор конюхов

заокский район

тульская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Семьи работников группы "ФосАгро" заложили фундамент храма в честь святителя Николая Чудотворца и фруктовый сад в деревне Федора Конюхова в Заокском районе Тульской области, сообщает пресс-служба компании.Работники предприятия прибыли в деревню по приглашению российского путешественника Федора Конюхова. В церемонии также приняли участие протоиерей Заокского района Белевской Епархии Евгений Кириченко, руководитель экспедиционных проектов Оскар Конюхов.Путешественник много лет выступает партнером "ФосАгро" в реализации социального проекта компании "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Он встречается с воспитанниками проекта в городах присутствия компании, организует выставки своих работ, проводит беседы. Весной принял участие в торжественном открытии фестиваля "ДРОЗДа", посвященного 20-летию организации.В пресс-службе напомнили, что в марте Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", преодолев 2540 километров. Аэронавты посвятили это достижение воспитанникам "ДРОЗДа". В память об этом полете Конюхов решил построить храм святителя Николая Чудотворца в основанном им поселении "Деревня Федора Конюхова"."Благодарю всех, кто помог нам в этом благом начинании, кто приехал в этот день к нам в деревню и своими руками уложил первые камни в фундамент храма. Мы будем трудиться вместе и дальше, и обязательно построим большой и красивый дом для нашего "дедушки" – Николая Чудотворца", – сказал на церемонии путешественник Конюхов.Как отмечается в сообщении, перед началом строительных работ молебен на начало доброго дела провели благочинный Заокского района Белевской Епархии, протоиерей Евгений Кириченко и Федор Конюхов, который также имеет священнический сан."Дорога к храму у каждого своя. Как правило, она очень нелегкая и извилистая. Сегодня по пути из Москвы нам тоже выпали испытания, но мы смогли добраться в деревню и принять участие в этой почетной для каждого из нас миссии. Значит Богу это было на самом деле угодно… Я поздравляю с этим всех нас и желаю, чтобы в нашем храме всегда было много прихожан, чтобы это было намоленное место", – сказала начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "ФосАгро" Светлана Румянцева.Как отметил сын известного путешественника и руководитель его экспедиционных проектов Оскар Конюхов, сегодня на территории деревни построено или находятся в завершающей стадии строительства около 25 храмов и часовен."Храм святителя Николая Чудотворца станет главной церковью нашей деревни, в нем будут проводится регулярные службы, в которых будут принимать участие не только наши жители, но и многочисленные гости. Руководство Белевской Епархии дало согласие на то, чтобы новый храм вошел в ее состав и получил своего постоянного настоятеля", – заявил Оскар Конюхов.В завершение дня у центральной площади деревни Федор Конюхов и представители "ФосАгро" заложили фруктовый сад. В честь 20-летнего юбилея АНО "ДРОЗД" "фосагровцы" высадили первые 20 саженцев краснолистной сливы.

https://ria.ru/20230619/investsoglasheniya-1879071319.html

https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html

заокский район

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фосагро, федор конюхов, заокский район, тульская область