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Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия - РИА Новости, 27.06.2023
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09:10 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/efimov-1880588473.html
Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия
Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия - РИА Новости, 27.06.2023
Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия
Власти Москвы согласовали еще шесть договоров участия, в рамках которых инвесторы построят для последующей передачи городу шесть образовательных учреждений в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:10
2023-06-27T09:10
общество
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти Москвы согласовали еще шесть договоров участия, в рамках которых инвесторы построят для последующей передачи городу шесть образовательных учреждений в Западном, Северо-Западном, Восточном и Южном административных округах, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в четырех округах столицы, смогут принять более 1,8 тысячи учеников и воспитанников. Совокупные инвестиции в проекты составят свыше 5,2 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, детские сады возведут в ЗАО на Озерной улице и в СЗАО на Летной улице. Также в СЗАО в Третьем Силикатном проезде появится образовательный комплекс для 500 учеников и воспитанников. В свою очередь, детский сад и блок начальных классов возведут в ЮАО в Нагорном проезде, а на Тагильской улице в Восточном округе — детсад и образовательный комплекс.Ранее Ефимов сообщал о согласовании городом восьми договоров участия, по которым в ТиНАО будет построено восемь объектов образования на пять тысяч учеников и воспитанников.
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общество, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Общество, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти Москвы согласовали еще шесть договоров участия, в рамках которых инвесторы построят для последующей передачи городу шесть образовательных учреждений в Западном, Северо-Западном, Восточном и Южном административных округах, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в четырех округах столицы, смогут принять более 1,8 тысячи учеников и воспитанников. Совокупные инвестиции в проекты составят свыше 5,2 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, детские сады возведут в ЗАО на Озерной улице и в СЗАО на Летной улице. Также в СЗАО в Третьем Силикатном проезде появится образовательный комплекс для 500 учеников и воспитанников. В свою очередь, детский сад и блок начальных классов возведут в ЮАО в Нагорном проезде, а на Тагильской улице в Восточном округе — детсад и образовательный комплекс.
Ранее Ефимов сообщал о согласовании городом восьми договоров участия, по которым в ТиНАО будет построено восемь объектов образования на пять тысяч учеников и воспитанников.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Ефимов: восемь объектов образования построят в ТиНАО по договорам участия
26 июня, 13:17
 
ОбществоТиНАОВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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