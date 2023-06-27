https://ria.ru/20230627/efimov-1880588473.html

Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия

Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия - РИА Новости, 27.06.2023

Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия

Власти Москвы согласовали еще шесть договоров участия, в рамках которых инвесторы построят для последующей передачи городу шесть образовательных учреждений в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:10

2023-06-27T09:10

2023-06-27T09:10

общество

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти Москвы согласовали еще шесть договоров участия, в рамках которых инвесторы построят для последующей передачи городу шесть образовательных учреждений в Западном, Северо-Западном, Восточном и Южном административных округах, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в четырех округах столицы, смогут принять более 1,8 тысячи учеников и воспитанников. Совокупные инвестиции в проекты составят свыше 5,2 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, детские сады возведут в ЗАО на Озерной улице и в СЗАО на Летной улице. Также в СЗАО в Третьем Силикатном проезде появится образовательный комплекс для 500 учеников и воспитанников. В свою очередь, детский сад и блок начальных классов возведут в ЮАО в Нагорном проезде, а на Тагильской улице в Восточном округе — детсад и образовательный комплекс.Ранее Ефимов сообщал о согласовании городом восьми договоров участия, по которым в ТиНАО будет построено восемь объектов образования на пять тысяч учеников и воспитанников.

https://ria.ru/20230626/stroyobekty-1880082501.html

тинао

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , москва