Ефимов: шесть объектов образования построят в Москве по договорам участия
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти Москвы согласовали еще шесть договоров участия, в рамках которых инвесторы построят для последующей передачи городу шесть образовательных учреждений в Западном, Северо-Западном, Восточном и Южном административных округах, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Образовательные учреждения, которые в период с 2023 по 2028 год появятся в четырех округах столицы, смогут принять более 1,8 тысячи учеников и воспитанников. Совокупные инвестиции в проекты составят свыше 5,2 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, детские сады возведут в ЗАО на Озерной улице и в СЗАО на Летной улице. Также в СЗАО в Третьем Силикатном проезде появится образовательный комплекс для 500 учеников и воспитанников. В свою очередь, детский сад и блок начальных классов возведут в ЮАО в Нагорном проезде, а на Тагильской улице в Восточном округе — детсад и образовательный комплекс.