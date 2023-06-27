https://ria.ru/20230627/dtp-1880778688.html

В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек - РИА Новости, 27.06.2023

В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле выросло до 12 человек, из них госпитализирована одна пассажирка, остальные нуждаются в амбулаторном лечении,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:01

2023-06-27T19:01

2023-06-27T19:01

происшествия

ярославль

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле выросло до 12 человек, из них госпитализирована одна пассажирка, остальные нуждаются в амбулаторном лечении, сообщает УМВД по Ярославской области. Ранее во вторник УМВД по региону сообщало, что около 11.55 на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Урицкого в Ярославле водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в опору контактной сети. Первоначально сообщалось о девяти доставленных в больницу пострадавших. "В настоящее время в результате ДТП пострадали 12 пассажиров: женщина 1962 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение, а также семь женщин, три мужчины и несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения нуждаются в амбулаторном лечении", - информирует УМВД. СУСК России по Ярославской области сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным СУСК, в настоящее время устанавливается степень тяжести полученного вреда каждым пострадавшим.

https://ria.ru/20230622/pozhar-1879755505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль, ярославская область, россия