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В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек - РИА Новости, 27.06.2023
В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле выросло до 12 человек, из них госпитализирована одна пассажирка, остальные нуждаются в амбулаторном лечении,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:01
2023-06-27T19:01
2023-06-27T19:01
происшествия
ярославль
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле выросло до 12 человек, из них госпитализирована одна пассажирка, остальные нуждаются в амбулаторном лечении, сообщает УМВД по Ярославской области. Ранее во вторник УМВД по региону сообщало, что около 11.55 на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Урицкого в Ярославле водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в опору контактной сети. Первоначально сообщалось о девяти доставленных в больницу пострадавших. "В настоящее время в результате ДТП пострадали 12 пассажиров: женщина 1962 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение, а также семь женщин, три мужчины и несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения нуждаются в амбулаторном лечении", - информирует УМВД. СУСК России по Ярославской области сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным СУСК, в настоящее время устанавливается степень тяжести полученного вреда каждым пострадавшим.
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РИА Новости
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происшествия, ярославль, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Россия
В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 12 человек, одну женщину госпитализировали