https://ria.ru/20230627/dtp-1880609002.html
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми - РИА Новости, 27.06.2023
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми
Число пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, выросло с шести до восьми человек, сообщается в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:55
2023-06-27T02:55
2023-06-27T03:02
самарская область
происшествия
hyundai creta
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668109_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_2de552bda6285e485462864ae95ba77a.jpg
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, выросло с шести до восьми человек, сообщается в телеграм-канале областного главка МВД.Ранее в главке сообщили, что примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля, в результате погибли шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями доставлены в больницу."Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует... произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230622/avariya-1879878879.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668109_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_5ec1e317666888a1e6943bfd3d6bb146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, происшествия, hyundai creta, авто
Самарская область, Происшествия, Hyundai Creta, Авто
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми
ГУМВД: число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми человек