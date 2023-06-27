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Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми - РИА Новости, 27.06.2023
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02:55 27.06.2023 (обновлено: 03:02 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880609002.html
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми - РИА Новости, 27.06.2023
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми
Число пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, выросло с шести до восьми человек, сообщается в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:55
2023-06-27T03:02
самарская область
происшествия
hyundai creta
авто
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, выросло с шести до восьми человек, сообщается в телеграм-канале областного главка МВД.Ранее в главке сообщили, что примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля, в результате погибли шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями доставлены в больницу."Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует... произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
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самарская область, происшествия, hyundai creta, авто
Самарская область, Происшествия, Hyundai Creta, Авто
Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми

ГУМВД: число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, выросло с шести до восьми человек, сообщается в телеграм-канале областного главка МВД.
Ранее в главке сообщили, что примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля, в результате погибли шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями доставлены в больницу.
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"Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует... произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
 
Самарская областьПроисшествияHyundai CretaАвто
 
 
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