https://ria.ru/20230627/dtp-1880609002.html

Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми

Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми - РИА Новости, 27.06.2023

Число пострадавших в ДТП на самарской трассе трассе А-300 выросло до восьми

Число пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, выросло с шести до восьми человек, сообщается в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T02:55

2023-06-27T02:55

2023-06-27T03:02

самарская область

происшествия

hyundai creta

авто

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, выросло с шести до восьми человек, сообщается в телеграм-канале областного главка МВД.Ранее в главке сообщили, что примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля, в результате погибли шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями доставлены в больницу."Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует... произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230622/avariya-1879878879.html

самарская область

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самарская область, происшествия, hyundai creta, авто