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Число жертв ДТП на самарской трассе А-300 возросло до шести человек - РИА Новости, 27.06.2023
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02:29 27.06.2023 (обновлено: 02:35 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880608100.html
Число жертв ДТП на самарской трассе А-300 возросло до шести человек
Число жертв ДТП на самарской трассе А-300 возросло до шести человек - РИА Новости, 27.06.2023
Число жертв ДТП на самарской трассе А-300 возросло до шести человек
Число погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области увеличилось с пяти до шести человек, еще шесть доставлены в больницу, сообщается... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:29
2023-06-27T02:35
самарская область
происшествия
россия
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области увеличилось с пяти до шести человек, еще шесть доставлены в больницу, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.Ранее в главке сообщили журналистам, что примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля, в результате, по предварительным данным, на месте ДТП погибли пять человек, еще семь с телесными повреждениями доставлены в больницу."На месте ДТП погибло шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями бригадами скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
https://ria.ru/20230626/dtp-1880515845.html
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самарская область, происшествия, россия
Самарская область, Происшествия, Россия
Число жертв ДТП на самарской трассе А-300 возросло до шести человек

Число жертв столкновения двух машин на самарской трассе А-300 возросло до шести человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области увеличилось с пяти до шести человек, еще шесть доставлены в больницу, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.
Ранее в главке сообщили журналистам, что примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля, в результате, по предварительным данным, на месте ДТП погибли пять человек, еще семь с телесными повреждениями доставлены в больницу.
"На месте ДТП погибло шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями бригадами скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
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