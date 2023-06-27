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В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой - РИА Новости, 27.06.2023
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12:41 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/dorogi-1880681305.html
В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой
В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой - РИА Новости, 27.06.2023
В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой
Специалисты восстановили в Ростове-на-Дону 85% дорожного полотна, поврежденного военной техникой, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:41
2023-06-27T12:41
россия
ростов-на-дону
белоруссия
владимир путин
алексей логвиненко
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости. Специалисты восстановили в Ростове-на-Дону 85% дорожного полотна, поврежденного военной техникой, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. "85% разрушений дорожного полотна, пострадавшего от прохождения военной техники, ликвидировано. Отремонтированы дороги на улице Большой Садовой, проспекте Шолохова, проспекте Театральном, улице Пушкинской, переулке Островском и ряде других улиц", - написал он в Telegram. Параллельно проводится восстановление тротуаров, поврежденных техникой. По данным Логвиненко, в настоящее время в работе остается лишь один участок дороги на проспекте Буденновском. "Дорожное покрытие отфрезеровали, но дождь не позволил провести работы по укладке нового асфальта. Как только просохнет поверхность, дорожные службы завершат восстановительные работы", - уточнил он. Ранее власти города сообщили, что военная техника группы "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. В восстановительных работах задействовали 11 бригад. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/dorogi-1880291060.html
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россия, ростов-на-дону, белоруссия, владимир путин, алексей логвиненко, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество
Россия, Ростов-на-Дону, Белоруссия, Владимир Путин, Алексей Логвиненко, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Общество
В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой

В Ростове-на-Дону восстановили 85 процентов дорог, поврежденных военной техникой

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бронетехника ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости. Специалисты восстановили в Ростове-на-Дону 85% дорожного полотна, поврежденного военной техникой, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.
"85% разрушений дорожного полотна, пострадавшего от прохождения военной техники, ликвидировано. Отремонтированы дороги на улице Большой Садовой, проспекте Шолохова, проспекте Театральном, улице Пушкинской, переулке Островском и ряде других улиц", - написал он в Telegram. Параллельно проводится восстановление тротуаров, поврежденных техникой.
Танк ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону
25 июня, 10:25
По данным Логвиненко, в настоящее время в работе остается лишь один участок дороги на проспекте Буденновском. "Дорожное покрытие отфрезеровали, но дождь не позволил провести работы по укладке нового асфальта. Как только просохнет поверхность, дорожные службы завершат восстановительные работы", - уточнил он.
Ранее власти города сообщили, что военная техника группы "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. В восстановительных работах задействовали 11 бригад.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Уход ЧВК Вагнер из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор
25 июня, 00:28
 
РоссияРостов-на-ДонуБелоруссияВладимир ПутинАлексей ЛогвиненкоЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
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