https://ria.ru/20230627/dorogi-1880681305.html

В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой

В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой - РИА Новости, 27.06.2023

В Ростове-на-Дону рассказали о восстановлении дорог, поврежденных техникой

Специалисты восстановили в Ростове-на-Дону 85% дорожного полотна, поврежденного военной техникой, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:41

2023-06-27T12:41

2023-06-27T12:41

россия

ростов-на-дону

белоруссия

владимир путин

алексей логвиненко

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости. Специалисты восстановили в Ростове-на-Дону 85% дорожного полотна, поврежденного военной техникой, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. "85% разрушений дорожного полотна, пострадавшего от прохождения военной техники, ликвидировано. Отремонтированы дороги на улице Большой Садовой, проспекте Шолохова, проспекте Театральном, улице Пушкинской, переулке Островском и ряде других улиц", - написал он в Telegram. Параллельно проводится восстановление тротуаров, поврежденных техникой. По данным Логвиненко, в настоящее время в работе остается лишь один участок дороги на проспекте Буденновском. "Дорожное покрытие отфрезеровали, но дождь не позволил провести работы по укладке нового асфальта. Как только просохнет поверхность, дорожные службы завершат восстановительные работы", - уточнил он. Ранее власти города сообщили, что военная техника группы "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. В восстановительных работах задействовали 11 бригад. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/dorogi-1880291060.html

https://ria.ru/20230625/vagner-1880268581.html

россия

ростов-на-дону

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ростов-на-дону, белоруссия, владимир путин, алексей логвиненко, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество