ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и еще двум населенным пунктам 25 снарядов
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Благодатному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Благодатное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои. Село Благодатное находится к западу от Соледара.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский район - на западе, Киевский - в северной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.