https://ria.ru/20230627/donetsk-1880728440.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта

ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта - РИА Новости, 27.06.2023

ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта

Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Благодатному, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:24

2023-06-27T15:24

2023-06-27T15:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Благодатному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Благодатное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои. Село Благодатное находится к западу от Соледара. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский район - на западе, Киевский - в северной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230627/obstrel-1880703811.html

https://ria.ru/20230627/obstrel-1880605086.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк