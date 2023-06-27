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ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/donetsk-1880728440.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта - РИА Новости, 27.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Благодатному, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:24
2023-06-27T15:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Благодатному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Благодатное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои. Село Благодатное находится к западу от Соледара. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский район - на западе, Киевский - в северной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880703811.html
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880605086.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и еще двум населенным пунктам 25 снарядов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Благодатному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Благодатное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Вчера, 14:02
Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои. Село Благодатное находится к западу от Соледара.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский район - на западе, Киевский - в северной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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