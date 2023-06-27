Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 27.06.2023 (обновлено: 13:15 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/donetsk-1880687564.html
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.06.2023
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:07
2023-06-27T13:15
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2eba25a4ed633bde4189eb3f6d2655.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении, уточнили в Минобороны, в ходе ведения активной обороны подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb5d6c80707a116d410fc3fcbc40c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На донецком направлении, уточнили в Минобороны, в ходе ведения активной обороны подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала