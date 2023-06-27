https://ria.ru/20230627/donetsk-1880687564.html
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.06.2023
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:07
2023-06-27T13:07
2023-06-27T13:15
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении, уточнили в Минобороны, в ходе ведения активной обороны подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении