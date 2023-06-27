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США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов - РИА Новости, 28.06.2023
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21:02 27.06.2023 (обновлено: 00:06 28.06.2023)
https://ria.ru/20230627/diplomaty-1880792600.html
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов - РИА Новости, 28.06.2023
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-27T21:02
2023-06-28T00:06
сша
москва
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер."Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов, ожидая, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов в отношении нашего посольства в Москве", — отметил он. Миллер добавил, что речь идет о чартерном рейсе, призванном забрать российских дипслужащих.Как сообщили ранее в МИД России, отечественный борт направляется в США для вывоза дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания. По данным ведомства, речь не идет о высылке сотрудников.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. США, Канада, Евросоюз и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Москва ответила на это зеркально. По данным газеты The New York Times, американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призывали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство.
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сша, москва, государственный департамент сша
США, Москва, Государственный департамент США
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов

Госдеп: США одобрили вывоз российских дипломатов чартером и ждут того же от Москвы

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов, ожидая, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов в отношении нашего посольства в Москве", — отметил он.
Миллер добавил, что речь идет о чартерном рейсе, призванном забрать российских дипслужащих.
Как сообщили ранее в МИД России, отечественный борт направляется в США для вывоза дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания. По данным ведомства, речь не идет о высылке сотрудников.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. США, Канада, Евросоюз и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Москва ответила на это зеркально. По данным газеты The New York Times, американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призывали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК
26 июня, 21:19
 
СШАМоскваГосударственный департамент США
 
 
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