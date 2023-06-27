США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
Госдеп: США одобрили вывоз российских дипломатов чартером и ждут того же от Москвы
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов, ожидая, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов в отношении нашего посольства в Москве", — отметил он.
Миллер добавил, что речь идет о чартерном рейсе, призванном забрать российских дипслужащих.
Как сообщили ранее в МИД России, отечественный борт направляется в США для вывоза дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания. По данным ведомства, речь не идет о высылке сотрудников.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. США, Канада, Евросоюз и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Москва ответила на это зеркально. По данным газеты The New York Times, американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призывали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство.