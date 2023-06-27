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Посол России в КНР оценил взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису
Посол России в КНР оценил взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису - РИА Новости, 27.06.2023
Посол России в КНР оценил взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису
Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по украинскому кризису и понимание Пекином истинных причин конфликта, заявил во вторник посол России в Китае... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:31
2023-06-27T07:31
2023-06-27T07:31
китай
россия
пекин
игорь моргулов
ли хуэй
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по украинскому кризису и понимание Пекином истинных причин конфликта, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. "Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по украинскому кризису, понимание его генезиса и подлинных причин", - заявил Моргулов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он указал, что Москва отмечает "готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта, что выражается в обнародованной Китаем 24 февраля этого года "Позиции по политическому урегулированию кризиса", а также осуществлённой в мае этого года миссии Спецпредставителя Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя". В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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китай, россия, пекин, игорь моргулов, ли хуэй, в мире
Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов, Ли Хуэй, В мире
Посол России в КНР оценил взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису
Дипломат Моргулов: Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по украинскому кризису