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Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка - РИА Новости, 27.06.2023
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17:04 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/dezinfektsiya-1880751882.html
Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка
Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка - РИА Новости, 27.06.2023
Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка
Заключительную дезинфекцию провели в арзамасском лагере "Золотой колос", где отдыхал подросток, позже скончавшийся в больнице, новая смена начнется 28 июня,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:04
2023-06-27T17:04
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
арзамасский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Заключительную дезинфекцию провели в арзамасском лагере "Золотой колос", где отдыхал подросток, позже скончавшийся в больнице, новая смена начнется 28 июня, сообщило управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. "Управление Роспотребнадзора… завершило эпидемиологическое расследование в детском лагере "Золотой колос". Специалисты службы локализовали инфекционный очаг. Причиной заболеваемости стала стрептококковая инфекция. В настоящее время результаты исследований проб воды, продуктов и смывов с объектов внешней среды соответствуют нормам", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "в лагере проведена заключительная дезинфекция, с 28 июня в лагере начнется новая смена". Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональное СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки. Смену в лагере закрыли досрочно. С утра 16 июня во всех лагерях Нижегородской области проводится комплексная проверка.
https://ria.ru/20230616/lager-1878525172.html
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html
нижегородская область
россия
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), арзамасский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Арзамасский район
Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка

Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка и откроет новую смену

© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/TelegramСотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере "Золотой колос"
Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере Золотой колос - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/Telegram
Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере "Золотой колос". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Заключительную дезинфекцию провели в арзамасском лагере "Золотой колос", где отдыхал подросток, позже скончавшийся в больнице, новая смена начнется 28 июня, сообщило управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
"Управление Роспотребнадзора… завершило эпидемиологическое расследование в детском лагере "Золотой колос". Специалисты службы локализовали инфекционный очаг. Причиной заболеваемости стала стрептококковая инфекция. В настоящее время результаты исследований проб воды, продуктов и смывов с объектов внешней среды соответствуют нормам", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что "в лагере проведена заключительная дезинфекция, с 28 июня в лагере начнется новая смена".
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональное СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки. Смену в лагере закрыли досрочно. С утра 16 июня во всех лагерях Нижегородской области проводится комплексная проверка.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Арзамасский район
 
 
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