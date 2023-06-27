https://ria.ru/20230627/dezinfektsiya-1880751882.html

Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка

Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка - РИА Новости, 27.06.2023

Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка

Заключительную дезинфекцию провели в арзамасском лагере "Золотой колос", где отдыхал подросток, позже скончавшийся в больнице, новая смена начнется 28 июня,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:04

2023-06-27T17:04

2023-06-27T17:04

происшествия

здоровье - общество

нижегородская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

арзамасский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Заключительную дезинфекцию провели в арзамасском лагере "Золотой колос", где отдыхал подросток, позже скончавшийся в больнице, новая смена начнется 28 июня, сообщило управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. "Управление Роспотребнадзора… завершило эпидемиологическое расследование в детском лагере "Золотой колос". Специалисты службы локализовали инфекционный очаг. Причиной заболеваемости стала стрептококковая инфекция. В настоящее время результаты исследований проб воды, продуктов и смывов с объектов внешней среды соответствуют нормам", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "в лагере проведена заключительная дезинфекция, с 28 июня в лагере начнется новая смена". Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональное СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки. Смену в лагере закрыли досрочно. С утра 16 июня во всех лагерях Нижегородской области проводится комплексная проверка.

https://ria.ru/20230616/lager-1878525172.html

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html

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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), арзамасский район