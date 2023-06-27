Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка
Нижегородский лагерь провел полную дезинфекцию после гибели ребенка и откроет новую смену
© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/TelegramСотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере "Золотой колос"
Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере "Золотой колос". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Заключительную дезинфекцию провели в арзамасском лагере "Золотой колос", где отдыхал подросток, позже скончавшийся в больнице, новая смена начнется 28 июня, сообщило управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
"Управление Роспотребнадзора… завершило эпидемиологическое расследование в детском лагере "Золотой колос". Специалисты службы локализовали инфекционный очаг. Причиной заболеваемости стала стрептококковая инфекция. В настоящее время результаты исследований проб воды, продуктов и смывов с объектов внешней среды соответствуют нормам", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "в лагере проведена заключительная дезинфекция, с 28 июня в лагере начнется новая смена".
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональное СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки. Смену в лагере закрыли досрочно. С утра 16 июня во всех лагерях Нижегородской области проводится комплексная проверка.